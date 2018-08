Σπάνια πορτρέτα της Όντρεϊ Χέπμπορν παρουσιάζονται στο Λονδίνο

Σπάνια πορτρέτα της Όντρεϊ Χέπμπορν παρουσιάζονται σε μια νέα έκθεση που εγκαινιάζεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, στην Proud Galleries.Η έκθεση «Audrey Hepburn: Beyond the Screen» διερευνά πώς διαφορετικοί φωτογράφοι κατάφεραν να αποτυπώσουν το ξεχωριστό βλέμμα της μεγάλης σταρ του κινηματογράφου μακριά από τους ρόλους της στις ταινίες.Φωτογραφικά έργα των Τέρι Ο' Νιλ, Νόρμαν Πάρκινσον, Μπομ Γουίλουμπι, Ίβα Σερίνι, Μαρκ Σόου και Ντάγκλας Κίρκλαντ συνθέτουν την έκθεση, η οποία διοργανώνεται με αφορμή τα 25 χρόνια από το θάνατο της Χέπμπορν σε ηλικία 63 ετών.Οι φωτογράφοι αιχμαλώτισαν με τον φακό τους το στυλ της απαράμιλλης κομψότητας και τη γοητεία της, αλλά και την παιδικότητα και το παιχνιδιάρικο χιούμορ σε διάφορες στιγμές της ζωής και της καριέρας της, από τον πρώτο της ρόλο στο «Roman Holiday» (Διακοπές στη Ρώμη) το 1953 μέχρι την τελευταία της ταινία «Always» (Για Πάντα) που γυρίστηκε το 1989.Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να δουν εικόνες της ηθοποιού από τις φωτογραφίσεις για τα εξώφυλλο των περιοδικού Life και Glamour, φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Sabrina» το 1954 και από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του «How to steal a million» (Πώς να κλέψετε 1.000.000 δολάρια) μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Πίτερ Ο' Τουλ.Η Χέπμπορν πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 25 κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ αφού εντοπίστηκε από έναν ανιχνευτή ταλέντων στο Λονδίνο το 1950, όπου μετακόμισε από την πατρίδα της οικογένειάς της, την Ολλανδία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Έγινε επίσης γνωστή για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό της έργο. Υπηρέτησε ως Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF και τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας για το έργο της. Μετά τον θάνατό της, οι γιοι της, Σον Φέρερ και Λούκα Ντότι ίδρυσαν το Audrey Hepburn Children's Fund στη μνήμη της μητέρας τους. Το Ίδρυμα αναπτύσσει μια σειρά πρωτοβουλιών συγκέντρωσης πόρων και επιδιώκει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση για τα ευάλωτα παιδιά σε όλο τον κόσμο.Η έκθεση «Audrey Hepburn: Beyond the Screen» εγκαινιάζεται στις 17 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.Πηγή: ΑΠΕ