Lockdown: To βιβλίο-θρίλερ που πρόβλεψε την πανδημία

Μένοντας σπίτι για να μη συμβάλλουμε στη διάδοση του κορωνοϊού, πολλοί ανατρέχουμε σε λογοτεχνήματα που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο αναφέρονται σε πανδημίες. Από την «Πανούκλα» του Αλμπέρ Καμί μέχρι το «Δεκαήμερο» του Βοκάκιου (αναζητώντας στο τελευταίο παράδειγμα «κοινωνικής αποστασιοποίησης»).



Το 2005, ο Σκωτσέζος συγγραφέας Peter May έγραψε ένα θρίλερ πανδημίας που οι εκδότες απέρριψαν. Τώρα, 15 χρόνια αργότερα, έσπευσαν να εκδώσουν το «Lockdown».



To δυστοπικό μυθιστόρημα διαδραματίζεται στο Λονδίνο, επίκεντρο παγκόσμιας πανδημίας που υποχρεώνει τις Αρχές να επιβάλουν λουκέτο. Ο May χρησιμοποίησε βρετανικά και αμερικανικά ντοκουμέντα του 2002 ετοιμότητας για περίπτωση πανδημίας ώστε να κάνει το μυθιστόρημά του όσο το δυνατόν ρεαλιστικό. «Την εποχή που έγραφα το βιβλίο, οι προγνώσεις των επιστημόνων έκαναν λόγο για το ότι η νόσος των πτηνών θα ήταν η επόμενη πανδημία» εξήγησε, μιλώντας στο CNN, ο May. «Ήταν κάτι πολύ, πολύ τρομακτικό και μια πραγματική πιθανότητα και, κατά συνέπεια, έκανα μεγάλη έρευνα όταν μου ήρθε η ιδέα. Τι θα συνέβαινε αν αυτή η πανδημία ξεκινούσε από το Λονδίνο; Τι θα μπορούσε να συμβεί αν σε μια τέτοια πόλη έμπαινε καθολικό λουκέτο;»



Χρόνια πριν, οι εκδότες τού επέστρεψαν το μυθιστόρημα ως «εξαιρετικά μη ρεαλιστικό και παράλογο», όπως ανέφερε ο σεναριογράφος που είχε γίνει συγγραφέας. Και το «κλείδωσε στο ντουλάπι», ξέχασε ακόμη και την ύπαρξή του. Έως ότου ένας θαυμαστής του τον ρώτησε στο Twitter γιατί δεν γράφει ένα μυθιστόρημα με σκηνικό μια πανδημία.



«Για λίγο, κοντοστάθηκα. Μετά συνειδητοποίησα ότι το είχα κάνει. Μίλησα στον εκδότη μου γι' αυτό, κι έπεσε απ' την καρέκλα του. Το διάβασε όλο σε ένα βράδυ και το επόμενο πρωί είπε: "Αυτό είναι φανταστικό. Πρέπει να το εκδώσουμε αυτό, τώρα"».



Το μυθιστόρημα είναι εδώ και λίγες μέρες διαθέσιμο για Kindle και θα κυκλοφορήσει ως τρισδιάστατο βιβλίο και ως audiobook στις 30 Απριλίου.



Ο 68χρονος συγγραφέας ανήκει στην ευάλωτη ηλικιακή ομάδα και είναι ένθερμος υποστηρικτής αυστηρών μέτρων επιβολής κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ωστόσο, έχει «φρικάρει υπερβολικά» με το πόσο ανατριχιαστικά μοιάζει το βιβλίο με τη ζωή σήμερα. «Όταν το διάβασα για πρώτη φορά από τότε που το είχα γράψει, σοκαρίστηκα με το πόσο τρομακτικά ακριβές ήταν. Οι καθημερινές λεπτομέρειες για το πώς συνεχίζεις τη ζωή σου, το πώς δουλεύει το "λουκέτο", να απαγορεύεται ο κόσμος να βγει από το σπίτι του. Είναι ακριβές, σε βαθμό που φοβίζει» είπε.



