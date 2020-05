Μαθητές στην Κίνα κατασκευάζουν καπέλα για κοινωνική αποστασιοποίηση

Μαθητές δημοτικού σχολείου στην Hangzhou της Κίνας εμπνεύστηκαν από ένα κάλυμμα κεφαλής που έφεραν οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Σονγκ και οι αξιωματούχοι της αυλής και σχεδίασαν και κατασκεύασαν καπέλα, ώστε μέσα στην τάξη να κρατούν την επιβεβλημένη απόσταση του ενός μέτρου ο ένας από τον άλλον.

Με τις μεγάλες προεξοχές τους δεξιά και αριστερά, τα καπέλα των μικρών μαθητών φέρνουν αμέσως στο νου τα καλύμματα κεφαλής που συνηθιζόταν να φοριούνται από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας την εποχή των Σονγκ (960 με 1279 μ.Χ.) αλλά που απαντώνται και στην κινεζική κλασική όπερα, γνωστή ως «Όπερα του Πεκίνου». Η χρησιμότητα των futou τότε, εξακολουθεί να είναι πεδίο διαμάχης των ιστορικών σήμερα, με μια ερμηνεία να υποστηρίζει πως εμπόδιζαν τους αξιωματούχους της αυλής να κουβεντιάζουν ψιθυριστά μεταξύ τους.

«Είτε αυτό το κάλυμμα κεφαλής προοριζόταν αρχικά να εμποδίζει τους αυλικούς να σχεδιάζουν στάση κατά του Αυτοκράτορα είτε όχι, τα πτερύγιά τους στα σίγουρα θα απέτρεπαν ιδιωτική κουβέντα» επισημαίνει, στο βιβλίο «Beijing Opera Costumes: The Visual Communication of Character and Culture» (εκδ. Routledge), η Alexandra B. Bonds, επίτιμη καθηγήτρια Σχεδιασμού Κοστουμιών στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον.

«Μπορούν και σήμερα να εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο, θυμίζοντας στους μαθητές τον απαιτούμενο για κοινωνική αποστασιοποίηση χώρο, ενώ ταυτόχρονα τους διδάσκουν ένα κομμάτι της ιστορίας τους, και τους δίνουν και ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ. Τι παραπάνω θα ήθελε ένας δάσκαλος από μια ανάθεση εργασίας;» λέει, σχολιάζοντας τα δημιουργήματα των μικρών μαθητών.

Δείτε το βίντεο: