Μαντόνα: Στη ΜΕΘ με σοβαρή λοίμωξη - «Πιστέψαμε ότι μπορεί να τη χάσουμε» λέει η οικογένειά της

Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας της διάσημης τραγουδίστριας, Μαντόνα, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται η περιοδεία της, λόγω ασθένειας.

Η 64χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε αναίσθητη στη Νέα Υόρκη το Σάββατο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διασωληνώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

