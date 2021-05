Η Αλίκη από την χώρα των θαυμάτων στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου

Βαθιά στην κουνελότρυπα – μαζί με την Αλίκη της «χώρας των θαυμάτων» – μπορούν από το περασμένο Σάββατο έως τις 31 Δεκεμβρίου να κατεβούν οι επισκέπτες του Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο. Το φανταστικό ταξίδι είναι ένας εορτασμός μιας από τις πλέον ευφάνταστες ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ, την ιστορία που έγραψε ο Λιούις Κάρολ το 1863.

Στην έκθεση «Alice: Curiouser and Curiouser» ( https://www.vam.ac.uk/exhibitions/alice-curiouser-and-curiouser ), η περιπλάνηση του επισκέπτη ξεκινά, όπως αρμόζει, με μαγική κατάβαση στην κουνελότρυπα, την υπόγεια αίθουσα Sainsbury στο V&A. Το πρώτο τμήμα, με τίτλο «Creating Alice», ιχνηλατεί τις απαρχές της ιστορίας: αντικείμενα και φωτογραφίες περιγράφουν το βικτωριανό περιβάλλον του βιβλίου, από πολιτική μέχρι εφευρέσεις όπως το καλειδοσκόπιο. Βεβαίως, εκτίθενται και το πρωτότυπο χειρόγραφο του «Alice's Adventures in Wonderland» και του «Through the Looking Glass» και οι εικονογραφήσεις του John Tenniel.

Σταδιακά, η περιήγηση στρέφεται πρώτα προς εμπορεύματα, παιχνίδια και υάλινες πλάκες διασκόπιου και, στη συνέχεια, προς τη μεγάλη οθόνη (συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής ταινίας του 1951 του Γουόλτ Ντίσνεϊ). Στο τμήμα «Filming Alice» χαρτογραφείται η εξέλιξη της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη (κινούμενα σχέδια, σενάρια, κοστούμια). Στο «Staging Alice» η ματιά στρέφεται στην τέχνη του χορού, στη μουσική, στις περφόρμανς ενώ το «Being Alice» εξερευνά τη γοητεία που ασκεί σήμερα η Χώρα των Θαυμάτων στην τέχνη, επιστήμη και ποπ κουλτούρα (από επινοητικούς σχεδιαστές κοστουμιών για παραστάσεις της Royal Opera μέχρι μόδα της Iris van Herpen και φωτογραφία του Tim Walker).

Το τμήμα «Reimagining Alice» εισάγει στις επανεπινοήσεις της Χώρας των Θαυμάτων από δημιουργούς όπως ο Σαλβατόρ Νταλί και η Γιαγιόι Κουσάμα, αλλά και οι Beatles και η Vivienne Westwood. Οι επισκέπτες εισέρχονται και σε ένα πάρτι για τσάι του Τρελού Καπελά, σε φυσικό μέγεθος, το οποίο ζωντανεύει με ψυχεδελικές ψηφιακές προβολές. Και υπάρχει και μια ειδική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας – η πρώτη του είδους στο V&A – που δημιούργησε η HTC VIVE arts, σε ένα σκηνικό σκόρπιων τραπουλόχαρτων και τριαντάφυλλων που συστρέφονται. Φέρει την επωνυμία «A Curious Game of Croquet» και οι επισκέπτες, φορώντας το headset εικονικής πραγματικότητας VIVE Cosmos, βουτούν στη Χώρα των Θαυμάτων· λες και βλέπουν μέσα από τα μάτια της Αλίκης, εξερευνούν την ιστορία και το σουρεαλιστικό σκηνικό της ( https://www.youtube.com/watch?v=OfSdU7Hh8P8&t=17s ).

Η «εικονική Αλίκη» καταλήγει να επισκέπτεται τον κήπο της Βασίλισσας Ντάμα Κούπα για ένα παιχνίδι κροκέ με σκαντζόχοιρους για μπάλες. «Η εικονική πραγματικότητα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για αφήγηση ιστοριών και ελπίζουμε ότι το “A Curious Game of Croquet” θα επιτρέψει στους επισκέπτες να έχουν προσωπική εμπειρία της τρελής φαντασίας και της φαντασίωσης της Χώρας των Θαυμάτων· από την έντονη αίσθηση του να πέφτεις κάτω στην κουνελότρυπα με απουσία βαρύτητας μέχρι το να συρρικνώνεσαι ή να μεγεθύνεσαι» είπε η Victoria Chang, διευθύντρια στην HTC Vive Arts.

Μια διευρυμένη εκδοχή για οικιακή χρήση, την οποία δημιούργησε το στούντιο βιντεοπαιχνιδιών PRELOADED φέρνει τη Χώρα των Θαυμάτων στους χρήστες εικονικής πραγματικότητας σε όλον τον κόσμο. Περιλαμβάνει δυνατότητα επίλυσης των γρίφων της Κάμπιας καθώς και αγώνα δρόμου για να βρεθούν τα γάντια του Λευκού Κούνελου (στην πλατφόρμα VIVEPORT και σε άλλες VR πλατφόρμες, διατίθεται για downloading).