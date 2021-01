«Με αφορμή το ‘21» το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνθέτει ένα μωσαϊκό σκέψεων στο BLOD.gr

Τι ενώνει μια ιστορικό με έναν σεφ; Έναν καλλιτέχνη με μια αθλήτρια; Έναν πολιτικό με μια ακτιβίστρια; To Ίδρυμα Μποδοσάκη, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση, θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, με αφορμή το ‘21.



Μια σκέψη προσωπική, έναν στοχασμό, ένα συμβάν, που συνδέει την ιστορία του καθενός με τη μεγάλη Ιστορία. Στο BLOD.gr (Bodossaki Lectures on Demand), την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων του Ιδρύματος, θα μπορείτε να κάνετε μια διαφορετική «επίσκεψη» στο ‘21, μέσα από ένα παιχνίδι με τον χρόνο και τη μνήμη. To «Με αφορμή το ‘21» σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε επιμέλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Κατσουνάκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ιδρύματος στην «Πρωτοβουλία 1821- 2021». H«Πρωτοβουλία 1821- 2021» είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 15 Ιδρυμάτων της χώρας και της Εθνικής Τράπεζας για τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κοιτώντας την ιστορία ως ευκαιρία αναστοχασμού για το μέλλον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάλεσε 52 σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών να μοιραστούν τη δική τους σύνδεση με την Επέτειο. Το αποτέλεσμα, μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, θα δημοσιοποιείται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του '21.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Εβίτα Αράπογλου, Γιάννης Βούλγαρης, Ρέα Γαλανάκη, Κατερίνα Γαρδίκα, Τάσος Γιαννίτσης, Διονύσης Γραμμένος, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Απόστολος Δοξιάδης, Αρίστος Δοξιάδης, Μάρω Δούκα, Κατερίνα Ευαγγελάτου, Μαρία Ευθυμίου, Σταύρος Ζουμπουλάκης, Αγγέλα Καστρινάκη, Βάσω Κιντή, Μαριάννα Κορομηλά, Γιώργος Κουμεντάκης, Λευτέρης Λαζάρου , Δημήτρης Λιγνάδης, Πέτρος Μάρκαρης, Γιώργος Μαυρογορδάτος, Σοφία Μπεκατώρου, Σταύρος Μπένος, Μαρία Ναυπλιώτου, Τάσος Μπουλμέτης, Παναγής Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Σαββόπουλος, Αφροδίτη Στάθη, Δημήτρης Τάρλοου, Θόδωρος Τερζόπουλος.

Το '21 γίνεται με αυτόν τον τρόπο η αφορμή δημιουργίας ενός αναπάντεχου μωσαϊκού σκέψεων, καθώς οι συμμετέχοντες προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, με το '21 να αποτελεί το μοναδικό σημείο σύγκλισης.

Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει στις 12 Ιανουαρίου ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο. Όπως επισημαίνεται ο ιστότοπος BLOD είναι ο μοναδικός στη χώρα μας - και ένας από τους λίγους διεθνώς - που προβάλλει αποκλειστικά διαλέξεις. Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με πρωτοβουλία και δαπάνες του Ιδρύματος Μποδοσάκη και εντάσσεται στο πλαίσιο του πρωταρχικού στόχου του Ιδρύματος για την προαγωγή της παιδείας στην Ελλάδα. Στα 9 χρόνια της παρουσίας του BLOD στο διαδίκτυο έχουν καταγραφεί χιλιάδες ώρες διαλέξεων, που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν διασωθεί. Πρόκειται για μια κοινωνική προσφορά χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα - όπως κάθε προσφορά του Ιδρύματος, η οποία αποσκοπεί στη διάδοση της γνώσης και του πνευματικού προβληματισμού στον τόπο μας, μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην «Πρωτοβουλία 1821- 2021», το Ίδρυμα Μποδοσάκη οργανώνει επίσης έναν κύκλο 4 συμποσίων/ επιστημονικών συζητήσεων που φιλοδοξούν να αναδείξουν ιδέες και θέματα που θα συνεισφέρουν στην προαγωγή της παιδείας, της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική κοινωνία.