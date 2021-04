Με έκθεση για την αμερικανική μόδα επιστρέφει το Met Gala το 2021 και το 2022

Με το βλέμμα στραμμένο στον τερματισμό της πανδημίας του Covid-19, άρχισαν να αναγγέλλονται εκδηλώσεις, όπως η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, το Met Gala που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη, αλλά πέρσι αναβλήθηκε.

Στη φιλανθρωπική εκδήλωση Met Gala, συναντώνται εκπρόσωποι της μόδας και των τεχνών για να γιορτάσουν την εαρινή έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (MET) και να στηρίξουν τους σκοπούς του.

Ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (MET) ανακοίνωσε όχι μία αλλά δύο διασυνδεδεμένες εκθέσεις με θέμα την αμερικανική μόδα.

Το πρώτο μέρος «In America: A Lexicon of Fashion» (Στην Αμερική: Ένα λεξικό της μόδας) θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο μετά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και θα είναι επικεντρωμένο στους σύγχρονους Αμερικανούς σχεδιαστές.



Το δεύτερο μέρος (America: An Anthology of Fashion) σχεδιάζεται για τον Μάιο του 2022, τον μήνα κατά τον οποίο παραδοσιακά διοργανώνεται το Met Gala και θα είναι μία γιορτή των 300 χρόνων της ιστορίας της αμερικανικής μόδας.



Και οι δύο εκθέσεις θα διαρκέσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

«Θέλαμε συνειδητά να είναι μια γιορτή της αμερικανικής κοινότητας μόδας, η οποία επλήγη τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε ο Άντριου Μπόλτον. «Νομίζω ότι η αμερικανική μόδα βρίσκεται σε αναγέννηση, με νεαρούς Αμερικανούς σχεδιαστές στην πρωτοπορία των συζητήσεων για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και τη συνειδητή δημιουργικότητα. Το βρίσκω απίστευτα συναρπαστικό» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ