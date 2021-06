Με μεγάλη επιτυχία έγινε η παρουσίαση του κόμικ «Παππού θα μας πεις μια ιστορία;» της Αθηνάς Τρανούλη

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στο Θησείο, με θέα τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, έλαβε χώρα η παρουσίαση του πρώτου κόμικ του Athena Take Me Home, «Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;» της Αθηνάς Τρανούλη, στο πλαίσιο δράσεων του πολιτιστικού κινήματος Athena Take Me Home που έχει δημιουργήσει ο Οίκος Τρανούλη.



Την παρουσίαση έκαναν η Βούλα Κοζομπόλη- πρόεδρος των Olympians, ο αγαπητός και πολυτάλαντος Χάρης Ρώμας, η Αθηνά Τρανούλη, ο Μανώλης Μουμαλίδης- συν δημιουργός του κόμικ και τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου.





Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης που τίμησε με την παρουσία του την παρουσίαση ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδο κι ο αγώνας για την επιστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να είναι επιτυχής.



Το κίνημα Athena Take Me Home ξεκίνησε τις δράσεις του το 2017, από τη σχεδιάστρια μόδας Αθηνά Τρανούλη. Σκοπός του κόμικ είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ελληνική ιστορία και να μάθουν για την τραγική κλοπή που πραγματοποιήθηκε σε βάρος του ελληνικού πολιτισμού! Όλο αυτό προκύπτει μέσα από τη διήγηση του ήρωά του κόμικ στον εγγονό του ένα αφηγηματικό ιστορικό ταξίδι που ξεκινάει από την Ακρόπολη το 1801 με τελευταίο σταθμό την σύγχρονη Ελλάδα.





Μια αλληγορική φανταστική ιστορία όπου ένας παππούς διηγείται στον εγγονό του την ιστορία ενός παιδιού που έζησε με τα ίδια του τα μάτια την ημέρα που έφυγαν τα γλυπτά από την Άθήνα. Ενός παιδιού, που από ένστικτο κατάλαβε, ότι είναι ανέντιμο να σου στερούν τις ρίζες σου, την πατρογονική σου κληρονομιά, την Ελλάδα σου. Αλλά πολύ περισσότερο τις ελπίδες σου.





Την παρουσίαση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους: Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βουλευτής Α' Αθηνών, οι Αντιπεριφερειάρχες Γιώργος Δημόπουλος, Λουκία Κεφαλογιάννη, Ανδρέας Λεοτσάκος και Μαίρη Κουρή, η Βούλα Σαραντάρη, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Κορφιάτικων Βραβείων Δημήτρης Μουζακίτης, ο θεατρικός επιχειρηματίας Δημήτρης Αγγελόπουλος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, η Ηρώ Μουκίου, η Νένα Χρονοπούλου, η Μάρτζυ Ρομποτή, η Οδύσσεια Κωνστάντουρα, η Νανά Λάτση, η Χριστίνα Γαλανοπούλου, η Ειρήνη Ξακουστή, η Νένα Χρονοπούλου. ο Γιώργος Γκαμπιεράκης, ο Λάμπρος Κεραμίδας, η Αμαλία Ρόντου και πολλές προσωπικότητες του πολιτισμού και των τεχνών.





Σύντομα θα ανακοινωθούν οι δράσεις στις οποίες θα διατίθενται δωρεάν τα κόμικς.



Τα φωτογραφικά ενσταντανέ υπογράφουν οι :



PROFIS COSTAS

NIKOS ATHANASIOU

GEORGE STERGIOPOULOS