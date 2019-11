«Με μια ανάσα» στον πλούτο του ελληνικού βυθού

Έπειτα από μία επιτυχημένη υποβρύχια έκθεση φωτογραφίας, ο δύτης-φωτογράφος Στέφανος Κόντος και η ομάδα του On a single Breath, που σημαίνει με «μια μόνο ανάσα» ετοιμάζονται για τη δεύτερη υποβρύχια έκθεσή του και παράλληλα εργάζονται πυρετωδώς για το «The Underworld project» ένα μοναδικό πάντρεμα της ελεύθερης κατάδυσης με την ελληνική μυθολογία. Η έλξη του Στέφανου Κόντου για το υγρό στοιχείο ήρθε από πολύ νωρίς. Το ίδιο συνέβη και με τη φωτογραφία, με αποτέλεσμα να μετράει σχεδόν 35 χρόνια ενασχόλησης με καθένα από αυτά.





«Η σχέση μου με το υγρό στοιχείο ξεκινάει από όταν μπορώ να θυμάμαι τον εαυτό μου. Οι πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις περιέχουν εικόνες της θάλασσας και η εξερεύνηση του βυθού ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Τα καλοκαίρια με "κυνηγούσανε" να βγω από την θάλασσα ενώ εγώ προσπαθούσα να κολυμπήσω όλο και βαθύτερα για να ανακαλύψω όσα κρύβει μέσα της. Μεγαλώνοντας και σε ηλικία 12 ετών ακολούθησα τον πατέρα μου και τους φίλους του, άρχισα να δοκιμάζω το υποβρύχιο κυνήγι και αυτό μου έδωσε ακόμη ένα κίνητρο και αφορμή να είμαι στον βυθό. Το κυνήγι και το ψάρεμα όμως δεν ήταν αρκετά και σύντομα συνειδητοποίησα ότι το πάθος μου ήταν να εξερευνώ και να ανακαλύπτω όλο και περισσότερο αυτόν τον άγνωστο σε εμένα κόσμο. Σε αυτή μου την αναζήτηση, προέκυψε η ανάγκη να μεταφέρω στην επιφάνεια και στους δικούς μου ανθρώπους τη μαγεία αυτού του- υποθαλάσσιου -κόσμου. Τα λόγια και οι περιγραφές, όμως, δεν ήταν αρκετές για να ικανοποιήσω την ανάγκη μου να μοιραστώ όσα "ανακάλυπτα" στον βυθό. Έτσι προέκυψε η φωτογραφία και η κινηματογράφηση, που έγιναν γρήγορα αναπόσπαστο κομμάτι της υποβρύχιας μου "ζωής"», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Με την ομάδα του καταδύονται πλέον με μια ανάσα, με άπνοια που δεν είναι τίποτε άλλο από την ελεύθερη κατάδυση χωρίς την χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού. Όπως λέει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ελεύθερη κατάδυση είναι για εκείνον τρόπος ζωής, είναι αυτό που τον φέρνει πιο κοντά στη φύση, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας.



«Σαν φωτογράφος, η ελευθερία αυτή, να κινούμαι κι εγώ σαν ένα πλάσμα του βυθού, και η φυσιολογική προσαρμογή στο υποθαλάσσιο περιβάλλον μου δίνει την πρόσβαση και τη δυνατότητα να προσεγγίσω αυτόν τον κόσμο με τον δικό μου «μοναδικό» τρόπο. Με δεδομένο, ότι το στοιχείο του "στημένου" δεν υφίσταται εξ ορισμού, κάθε βουτιά και λήψη είναι μια μικρή ή μεγάλη περιπέτεια και μέσα από την εικόνα, στόχος είναι να μεταφέρεται και το συναίσθημα που νιώθω εκείνη την στιγμή. Σε κάθε φωτογραφία επιχειρώ να αιχμαλωτίσω την συγκεκριμένη στιγμή, την εικόνα και την εμπειρία της ζωής σε αυτό τον διαφορετικό κόσμο. Η προσπάθεια και η επιθυμία μου είναι να μην έχουν οι λήψεις μου μόνο αποτυπωτικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη εικαστική χροιά μαζί με την δυναμική που δημιουργείται και από την μέθοδο της ελεύθερης κατάδυση που χρησιμοποιώ για να βρεθώ στον βυθό.



Την περίοδο αυτή μαζί με την ομάδα του ετοιμάζουν την επόμενη Underwater Gallery που αποτελεί γι' αυτούς μια μεγάλη πρόκληση. Ήδη έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζουν καινούργιες εφαρμογές, ενώ ένας από τους στόχους είναι η μεγαλύτερη διάρκεια και διάσταση στην νυχτερινή λειτουργία της έκθεσης.



Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το «The Underworld project». Πρόκειται για μια «ξεχωριστή προσπάθεια για να κάνουμε την τέχνη περιπέτεια, και την περιπέτεια τέχνη. Δύο έννοιες που σπάνια σχετίζονται και συχνά απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, παντρεύονται σε αυτή την παραγωγή. Με εικαστικό υπόβαθρό και θεματική επιλογή τον "Κάτω κόσμο" (The Underworld) συνδυάζουμε την ελληνική μυθολογία με την ελεύθερη κατάδυση, την περιπέτεια και την είσοδο σε υποβρύχιους τόπους που μέχρι σήμερα δεν είχανε επισκεφθεί άνθρωποι χωρίς την χρήση αναπνευστικών συσκευών (αυτόνομη κατάδυση). Κάνοντας λοιπόν ελεύθερη κατάδυση, με μια ανάσα, βυθιζόμαστε σε λίμνες, σπήλαια και ναυάγια, μπαίνουμε σε ένα παγωμένο και σκοτεινό κόσμο και κολυμπάμε ανάμεσα στους αιωνόβιους φύλακες της πύλης του Άδη, που εμείς αναζητούμε, για να εισέλθουμε στο σκοτεινό βασίλειο.



»Συχνά περνάμε σε ένα κόσμο απόλυτου σκοταδιού, με μόνο το φως των φακών να μας οδηγεί, κολυμπώντας σε παγωμένο νερό και φλερτάροντας με την υποθερμία.



»Υποβρύχια σπήλαια, βυθισμένα δάση και ανεξερεύνητα τούνελ αποτελούν μια τεράστια πρόκληση για την ομάδα των ελεύθερων δυτών που καλούνται να τα εξερευνήσουν.



»Το ταξίδι μας για τη συγκέντρωση των φωτογραφιών και την ολοκλήρωση του αφηγήματος αυτού θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2019 και μας έχει ήδη πάει από τις χιονισμένες πλαγιές του Χελμού, σε προϊστορικά σπήλαια στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο - στο νοτιότερο σημείο της, στο ακρωτήριο Ταίναρο», αναφέρει ο Στέφανος Κόντος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει: «Εικαστική αναζήτηση, αθλητισμός, περιπέτεια και μυθολογία είναι οι άξονες, στους οποίους χτίζεται η συλλογή, καθώς και μια κινηματογραφική παραγωγή που φιλοδοξεί να καταγράψει την επίσκεψη και εξερεύνηση τόπων που για πρώτη φορά επισκέπτονται άνθρωποι - μόνο με μια ανάσα».



Για την ολοκλήρωση των δύσκολων αυτών εγχειρημάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας έμπειρης ομάδας που δεν κάνει πίσω μπροστά από επικίνδυνες αποστολές.



«Πίσω από κάθε αποστολή υπάρχει μια τεράστια προετοιμασία, έρευνα και μελέτη, σχεδιασμός, και γενικά ένας όγκος εξοπλισμού που εάν δεν τον δει κανείς, θα είναι δύσκολο να τον φανταστεί. Πάνω από όλα όμως υπάρχει μια ομάδα δυτών που τα υλοποιεί όλα. Η δημιουργία της ομάδας "on a single breath" ίσως είναι και το μεγαλύτερο μου επίτευγμα, μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνω», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέφανος Κόντος.



Όλα τα στελέχη της ομάδας είναι αθλητές ή και πρωταθλητές ελεύθερης κατάδυσης με σημαντικές διακρίσεις και εντυπωσιακά βιογραφικά με πλούσιες δραστηριότητες και εκτός θάλασσας. Η συμμετοχή τους στην ομάδα πηγάζει από την αγάπη τους για τη θάλασσα, τον βυθό και την ελεύθερη κατάδυση. Ο Τόνυ Χελμ, ο Γιάννης Βολακάκης, ο Ίων Παράσχης, ο Μανώλης Γιάνκος και ο Σωτήρης Σταματόπουλος μαζί με τον Στέφανο Κόντο είναι τα μόνιμα μέλη της ομάδας.



«Η ομάδα της "on a single breath" είναι το κλειδί της επιτυχίας για όλα τα project. Χωρίς την αποφασιστικότητα, τη δύναμη και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει, δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω και τους επαγγελματίες του χώρου της αυτόνομης κατάδυσης που μας βοηθάνε και συμμετέχουν. Πολλά από τα "ακραία" πράγματα που κάνουμε και πολλές από τις δύσκολες αποστολές που οργανώνουμε δεν θα ήταν εφικτές και δεν θα είχαν την απαιτουμένη ασφάλεια εάν δεν μας υποστήριζαν οι άνθρωποι της αυτόνομης κατάδυσης. Ο Κώστας Θωκταρίδης στο Λαύριο, o Νικόλας Γιαννουλάκης στα Χανιά, o Κώστας Κουβάς στην Λέρο, o Δημήτρης Σωτηράκος στη Μάνη, ο Γιώργος Μοναστήρογλου στην Χαλκίδα και πολλοί ακόμη, που δεν είναι δυνατό να αναφέρω στο πλαίσιο ενός άρθρου, έχουν δείξει αγάπη για όσα κάνουμε και έχουν βουτήξει δίπλα μας», τονίζει.



Δεμένος με το υγρό στοιχείο, πιστεύει με σθένος στην ομορφιά του ελληνικού βυθού, που όπως λέει θα μπορούσε να είναι και εμπορικά αξιοποιήσιμος.



«Η θάλασσα και το φυσικό υποθαλάσσιο περιβάλλον είναι ένας θησαυρός για την πατρίδα μας και είναι κομμάτι του πολιτισμού και του ψυχισμού μας. Εμπορικά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και περιθώρια για ανάπτυξη και εκμετάλλευση. Οι ελληνικές θάλασσες, μπορεί να μην έχουν τροπικά χρώματα ή πλούσια πανίδα που να επιτρέπει στους ανθρώπους να την πλησιάσουν, αλλά έχει μοναδικά "κρυστάλλινα" νερά με διαύγεια και καλή ορατότητα, παρέχουν ασφάλεια και ως επί το πλείστον δεν φιλοξενούν θαλάσσιους οργανισμούς που είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. Ο ελληνικός βυθός σε συνδυασμό με την ομορφιά των ελληνικών νησιών, τη μεσογειακή κουζίνα και τους ισχυρούς συμβολισμούς της ιστορίας και του πολιτισμού μας, μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας εξαιρετικής εμπειρίας που να ανταγωνίζεται οποιοδήποτε μέρος στον πλανήτη. Άλλωστε η τάση στον τουρισμό και το μέλλον αυτής της αγοράς, είναι στην δημιουργία εμπειριών με έμφαση στο περιβάλλον και στην επαφή του επισκέπτη με τη φύση και την ιστορία και τον πολιτισμό του κάθε τόπου», αλλά τονίζει ότι για να αξιοποιηθεί ο ελληνικός βυθός είναι απαραίτητη η στήριξη, η κατεύθυνση και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο από την πολιτεία, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι υπάρχουν πολλά κενά, ελλείψεις και ακόμη περισσότερα εμπόδια στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο για τον καταδυτικό τουρισμό.



«Ευτυχώς, αυτή την εποχή, το υπουργείο Τουρισμού ετοιμάζει ένα καινούργιο νομοσχέδιο και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει αντιληφθεί τα προβλήματα και έχει σαν προτεραιότητα την δημιουργία των προϋποθέσεων για το άνοιγμα αυτής της τόσο μεγάλης αγοράς, πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που είναι τόσο σημαντική, για μια "θαλασσινή" χώρα, σαν την Ελλάδα», καταλήγει ο κ. Κόντος.

