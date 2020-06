Με τέχνη διαμαρτυρίας καλύφθηκε ο φράχτης ασφαλείας του Λευκού Οίκου

Εδώ και μία εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ έχει οχυρώσει τον Λευκό Οίκο με φράχτη ασφαλείας μήκους περίπου 2,8 χιλιομέτρων, απαγορεύοντας στους διαδηλωτές που εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ να πλησιάσουν πλησιέστερα των 183 μέτρων.



Η αρχική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας έκανε λόγο για αποκλεισμό του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου έως τις 10 Ιουνίου αλλά η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Muriel Bowser από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει ανησυχίες για το ότι κάποια από τα μέτρα μπορεί να είναι μόνιμα. Ο φράχτης έχει πλέον καλυφθεί από αφίσες που τιμούν τους Floyd, Breona Taylor, Emmett Till και άλλους Αφροαμερικανούς που υπέκυψαν έπειτα από χρήση βίας από την Αστυνομία. Και τις προηγούμενες ημέρες, οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «This is what democracy looks like».

«Είναι σαν να κλαίει όλη η χώρα, κι ολόκληρος αυτός ο φράχτης κλαίει» είπε στο npr ο Kai Gamanya, ο οποίος κρέμασε στον φράχτη μια ζωγραφιά στην οποία απεικονίζεται η σφιγμένη γροθιά που συνδέουμε με τους Μαύρους Πάνθηρες και η οποία είναι πλαισιωμένη από μια κορώνα από τη μια πλευρά και από μια πυραμίδα από την άλλη, συμβολίζοντας για τον δημιουργό της το ότι οι πρόγονοι των Μαύρων ήταν γαλαζοαίματοι. Και οι πλανήτες που έχει σφίξει στη γροθιά του το χέρι συμβολίζουν το ότι οι Μαύροι είναι το «σύμπαν», όπως εξηγεί ο τεχνικός εργαλειοδοσίας σε χειρουργείο. «Αν κάνεις πίσω και τον δεις από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν είναι άλλο από αφίσες από τη μια άκρη μέχρι την άλλη» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ