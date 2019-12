Με τοξικά υλικά καλλιτεχνική εγκατάσταση στο Μαϊάμι με θέμα την κλιματική αλλαγή

Διάχυτη είναι η ανησυχία ότι στην Εβδομάδα Τέχνης στο Μαϊάμι μία δημοφιλής εγκατάσταση με θέμα την κλιματική αλλαγή δεν είναι καθόλου φιλική προς το περιβάλλον.



Ο καλλιτέχνης Leandro Erlich, που προκάλεσε συζητήσεις για το έργο του «Order of Importance», παρουσιάζει 66 αντίγραφα αυτοκινήτων και φορτηγών κατασκευασμένων από άμμο κατά μήκος της ακτής South Beach. Το έργο που επιμελήθηκε η καλλιτέχνης Ximena Caminos, είναι ένα σχόλιο για την κλιματική αλλαγή στο Μαϊάμι.



Όμως, πηγές ανέφεραν στην Page Six, ότι για την καλλιτεχνική εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για μονωτικό υλικό αφρός που περιέχει επικίνδυνα χημικά. Η εγκατάσταση έγινε με τη χρήση του σπρέι Sika PostFix, το οποίο, σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Home Depot, πρέπει να φυλάσσεται «σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία απορριμμάτων».



Εκπρόσωπος του Γραφείου Τουρισμού και Πολιτισμού του Μαϊάμι διέψευσε ότι το έργο περιλαμβάνει το προϊόν αφρού πολυουρεθάνης - αλλά αρνήθηκε να αναφέρει τα πραγματικά υλικά. «Έχουμε μιλήσει με την ομάδα παραγωγής και αυτό το χημικό δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία πτυχή αυτής της εγκατάστασης» δήλωσε ο εκπρόσωπος. Αλλά όταν ρωτήθηκε ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν δήλωσε: «Η διαδικασία δημιουργίας ενός έργου είναι ιδιοκτησία του καλλιτέχνη».



Οι Erlich και Caminos δεν απάντησαν ούτε στα αιτήματα του Page Six για σχολιασμό.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ