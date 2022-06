Μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο: Επενανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα ζήτησαν Έλληνες και Βρετανοί

Το πάγιο αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, 13 χρόνια μετά την ίδρυση του μουσείου της Ακρόπολης, ζήτησαν Έλληνες και Βρετανοί στο βρετανικό μουσείο εδώ στο Λονδίνο.

«Όσο πιο σύντομα γίνει η επανένωση τόσο το καλύτερο και για τα Γλυπτά και για την ανθρωπότητα, για να γίνει σαφής και κατανοητή η ιστορία πίσω από τα Γλυπτά και για να αντιληφθούν οι άνθρωποι ότι ο σεβασμός υπάρχει στον παράλογο κόσμο μας» λέει η Μαρλέν Γκούντμαν, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών.

Η συγγραφέας Βικτώρια Χίσλοπ αναφέρει: «Σημαντική ημέρα…συγχαρητήρια για τα γενέθλια του μουσείου, για μένα το πιο όμορφο μουσείο στον κόσμο….Πολλοί άνθρωποι και στην Αγγλία σκέφτονται ότι ο Έλγιν αγόρασε τα γλυπτά αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα γλυπτά είναι εδώ στο Λονδίνο παράνομα, είναι έγκλημα, για μένα»

Το αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα διατυπώθηκε για πρώτη φορά, αμέσως μετά την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους το 1830. Η Μελίνα Μερκούρη, τη δεκαετία του ΄80, επανέφερε το ζήτημα και το έκανε διεθνές. Απόφαση σταθμός η πρόσφατη ανακοίνωση της UNESCO.

«Η σημερινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική διότι ήρθαν Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο, Κύπριοι που ζουν στη Βρετανία και άνθρωποι χωρίς καθόλου ελληνικό αίμα, όπως εγώ, που αισθανόμαστε Έλληνες και πιστεύουμε απλά ότι το επιχείρημα είναι ορθό από ηθική άποψη» σημειώνει ο Edith Hall: Professor in the Department of Classics and Ancient History at Durham University in the North-East of England.

Το βρετανικό μουσείο πριν από λίγες μέρες δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συνομιλήσει με την Ελλάδα ώστε να βρεθεί μια λογική λύση.

Πηγή: ΕΡΤ