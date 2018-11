«Μεταφιλελευθερισμός, λαϊκισμός και η Αριστερά» - Διάλεξη του John Milbank

Η σειρά διαλέξεων «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Megaron Plus σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου Μπέρκμπεκ (Πανεπιστήμιο Λονδίνου) συνεχίζεται την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. με τον John Milbank [Τζων Μίλμπανκ], ομότιμο καθηγητή θεολογίας, πολιτικής και ηθικής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Ο διακεκριμένος Βρετανός ακαδημαϊκός θα προσεγγίσει το θέμα «Μεταφιλελευθερισμός, λαϊκισμός και η Αριστερά» (στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση).



Την επιμέλεια του κύκλου «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» έχει ο Κώστας Δουζίνας, καθηγητής και ιδρυτής του Ινστιτούτου Μπέρκμπεκ.



Η είσοδος στη διάλεξη είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας που θα διανέμονται από τις 5:30 μ.μ.



Άραγε το νέο ρήγμα μεταξύ λαϊκισμού και φιλελευθερισμού ήρθε να αντικαταστήσει την παλαιότερη τομή μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς; Στην ομιλία του ο Τζων Μίλμπανκ θα υποστηρίξει πως ναι, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τα νέα ή τα ανανεωμένα δεξιά κόμματα στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία συνιστούν μια παράταιρη μίξη σοσιαλδημοκρατικής νοσταλγίας, πολιτικά ορθού εναλλακτικού φιλελευθερισμού και λαϊκισμού. Ενίοτε συμμαχούν με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές.



Πιο σημαντική τώρα είναι μια κατεύθυνση προς τον μεταφιλελεύθερο σοσιαλισμό που θα αναγνωρίζει ότι ο αυθεντικός σοσιαλισμός δεν ήταν ποτέ «δεξιός» και ότι μια πραγματική εναλλακτική του καπιταλισμού ενέχει μια συντηρητική όσο και μια ριζοσπαστική στιγμή. Σήμερα δεν είναι αδύνατον να θαυμάζει κανείς τόσο τον Burke όσο και τον Marx.



Ο John Milbank [Τζων Μίλμπανκ] είναι ομότιμος καθηγητής θεολογίας, πολιτικής και ηθικής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Είναι θεολόγος, φιλόσοφος, ποιητής και θεωρητικός της πολιτικής. Υπήρξε ιδρυτής και συντονιστής του κινήματος ιδεών για τη Ριζοσπαστική Ορθοδοξία στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Είναι επίσης ένας από τους πρωτοπόρους της πολιτικής τάσης του βρετανικού Εργατικού Κόμματος «Μπλε Εργασία». Στα βιβλία του συμπεριλαμβάνονται το Theology and Social Theory (1991), το Beyond Secular Order (2013) και το The Politics of Virtue που γράφει με τον Adrian Pabst (2016).



Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 19:00