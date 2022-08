Μια πολύχρωμη ερμηνεία του Τείχους του Αδριανού

Το Τείχος του Αδριανού ήταν αμυντική οχύρωση στη ρωμαϊκή επαρχία της Βρετανίας η κατασκευή της μήκους περίπου 117,5 χιλιομέτρων οχύρωσης ξεκίνησε το 112 μΧ και ήταν το βορειότερο σύνορο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για τον εορτασμό των 1.900 χρόνων από την έναρξη των εργασιών, η English Heritage παρήγγειλε μια εγκατάσταση στην καλλιτέχνιδα Morag Myerscough: το με ύψος 8,5 μέτρα και πλάτος 12,5 μέτρα περίπτερο, που ακούει στο όνομα «The Future Belongs To What Was As Much As What Is» είναι μια όλο χρώμα ερμηνεία της αρχικής πύλης στο ρωμαϊκό οχυρό που σήμερα είναι γνωστό ως Housesteads Roman Fort.



«Το Τείχος του Αδριανού είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Αγγλίας και για να σηματοδοτήσουμε την επέτειό του θελήσαμε έναν ουσιαστικό τρόπο σύνδεσης του κόσμου του 2022 με το 122μΧ» είπε η Kate Mavor, διευθύνουσα σύμβουλος της English Heritage.

«Ελπίζουμε ότι τοποθετώντας μια τόσο θαρραλέα σύγχρονη καλλιτεχνική εγκατάσταση σε αυτό το αρχαίο τοπίο δεν θα αιχμαλωτίσει μόνο τη φαντασία του κόσμου αλλά ίσως και θα αμφισβητήσει επίσης και τις ιδέες τους για το για ποιον λόγο υπήρξε αυτό το τείχος. Όχι μόνον ως μέσο να κρατά ανθρώπους εκτός αλλά ένα σύνορο που οι άνθρωποι μπορούσαν να διαβούν· και το έκαναν» πρόσθεσε.





Η επανερμηνευμένη πύλη κατασκευάστηκε από μια σκαλωσιά η οποία καλύφθηκε με ζωηρόχρωμα πάνελ που σχεδίασε η Myerscough. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανεβούν στην εγκατάσταση για να απολαύσουν τη θέα. Τα πάνελ σχεδιάστηκαν για να λειτουργήσουν ως αντίθεση στο περιβάλλον τοπίο και είναι αναφορές σε αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής τα οποία εκτίθενται στο μουσείο Chesters Roman Fort στη Northumberland.



«Με το που είδα το Housesteads και άρχισα να βαδίζω περιμετρικά γύρω από το οχυρό με πλημμύρισε η αίσθηση ότι ήθελα να κάνω μια εγκατάσταση εκεί» εξομολογήθηκε η καλλιτέχνις. «Στάθηκα στα ερείπια της βόρειας πύλης και κοίταξα στην άγρια φύση που μοιάζει απαράλλαχτη από τα ρωμαϊκά χρόνια και αμέσως ήξερα ότι αυτό είναι το μέρος. Οι λέξεις πάνω στα πάνελ επελέγησαν σε συνεργασία με την ποιήτρια Ellen Moran και μέλη της τοπικής κοινότητας.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ