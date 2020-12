«Mind the fact festival»: Αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που τις έζησαν

Το δεύτερο Mind the fact festival έρχεται αυτήν τη φορά στον κυβερνοχώρο, εν μέσω πανδημίας, συστήνοντας μία διαδικτυακή περιήγηση σε έναν φεστιβαλικό «μικρόκοσμο» από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου (στον ιστότοπο: www.mindthefact.gr). Η εφετινή θεματική του Φεστιβάλ «we need more space» πραγματεύεται την έννοια του χώρου: ψηφιακού, φυσικού, προσωπικού, κοινωνικού, πλανητικού.



Σε μία πρωτόγνωρη για την κοινωνική συνύπαρξη συνθήκη, άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν. Πρόσφυγες που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους συναντιούνται σε μια κοινή θεατρική πρόβα στο διαδίκτυο. Άστεγοι συμπολίτες μας μιλούν για το δικό τους εγκλεισμό, μέσα από το τηλέφωνο. Αυτόχθονες της Αμερικής διεκδικούν πίσω τη γη τους, ενώ πολίτες της Ευρώπης στέλνουν μηνύματα για την αλληλεγγύη και γράφουν μουσική για τη δημοκρατία. Καλλιτέχνες εξερευνούν νέες ιδέες και πρακτικές για να προσεγγίσουν το απομακρυσμένο κοινό τους.

Μια δράση που έχει στόχο να γεφυρώσει καλλιτέχνες και κατοίκους που ζουν και δημιουργούν στις πόλεις της Ευρώπη

Στο Mind the fact festival 2020 συμπράττει η διεθνής δράση «Allothroe Europe: Polyphony, Echo, Solidarity», ένα τρίπτυχο έργο που έχει δημιουργηθεί με τη συνέργεια καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Ευρώπη (www.allothroe.com).

Αντλώντας το όνομα από τους «αλλοθρόους», αλλόγλωσσους συνταξιδιώτες του Οδυσσέα, η δράση έχει στόχο να γεφυρώσει καλλιτέχνες και κατοίκους που ζουν και δημιουργούν στις πόλεις της Ευρώπης, σε μία χρονική συγκυρία που τα σύνορά της επιστρέφουν και πληθαίνουν.

Το Mind the fact είναι μία πολιτιστική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 2016 από τη Γιολάντα Μαρκοπούλου και την Ιωάννα Βαλσαμίδου. Αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο καλλιτεχνικής παραγωγής που φιλοδοξεί να στρέψει το βλέμμα στον Άλλο, αναδεικνύοντας αληθινές ιστορίες που συμβαίνουν στην κοινότητα, στην πόλη, στον κόσμο.