ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ 2023: H Ελλάδα συνεχίζει το όραμα της για την ομορφιά με τα Εθνικά Καλλιστεία GS Hellas  

Σε ένα κόσμο που όλα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, τα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS γίνονται ροπή για την χώρα μας και εναρμονίζονται, συμβάλλοντας τα μέγιστα στα νέα δεδομένα.

Ο μεγαλύτερος θεσμός ομορφιάς για την Ελλάδα, τα GS HELLAS, πέρασαν ακόμα μία δοκιμασία αξιολόγησης και κρίθηκαν άξιοι συνεχιστές για την χώρα μας, στο κομμάτι της ομορφιάς.

Ο εθνικός οργανισμός ομορφιάς GS HELLAS, που επί 13 ολόκληρα χρόνια, χωρίς καμία διακοπή παραγωγών, αξιολογήθηκε από την ηγεσία του MISS UNIVERSE και κρίθηκε ο καταλληλότερος ελληνικός θεσμός ομορφιάς, για να συνεχίσει να είναι αυτός που θα στέλνει την ωραιότερη Ελληνίδα, στην κορωνίδα των παγκόσμιων διαγωνισμών ομορφιάς, στα ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ.

Να σημειωθεί, πως φέτος τα MISS UNIVERSE, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του, από την κυρία Anne Jakrajutatip, έπραξαν τα εξής: Άνοιξε την πλατφόρμα διεκδίκησης δικαιωμάτων εκπροσώπησης για όλες τις χώρες παγκοσμίως.

Στην αρχή επικράτησε ένας χαμός. Η ηγεσία όμως του MISS UNIVERSE έκρινε βαρυσήμαντα για το ποιος είναι ο ικανότερος από κάθε χώρα για να συνεχίσει ή μη το έργο του.

Αξιολογώντας την δουλειά και το έργο του κάθε διεθνούς Προέδρου ομορφιάς, αλλά και προτείνοντας στον ίδιο να πλειοδοτήσει για να συνεχίσει να το έχει και σε όποιον άλλο το διεκδικεί, μελετώντας επίσης το προφίλ κάθε προέδρου, μέσα από ένα σχολαστικό ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων, έδωσε ένα μήνα περιθώριο και προχώρησε στις νέες αναθέσεις!

Έτσι για την Ελλάδα ανακοινώθηκε και παγκοσμίως, άξιος συνεχιστής είναι ο Γιώργος Κούβαρης, πρόεδρος του εθνικού οργανισμού ομορφιάς GS HELLAS!

O Πρόεδρος των GS HELLAS δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ περήφανος, που η νέα ιδιοκτησία του MISS UNIVERSE, αναγνωρίζει το έργο μας, που εδώ και 2 χρόνια προβάλλουμε στην μεγαλειώδη σκηνή ομορφιάς του MISS UNIVERSE.

Παρ’όλο που κάποιοι προσπάθησαν με παραπληροφόρηση να το διαβάλλουν, η αλήθεια δεν κατοικεί σε σκιές, μόνο στο ΦΩΣ. Τέλος αυτά όμως. Αυτό το ΦΩΣ, φέρουν μέσα τους τα ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ GS HELLAS και μέσα από την δημιουργία και παραγωγή πολιτιστικού έργου , θέλουν να φωνάξουν δυνατά:

Η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής στη ομορφιά και μαζί με τον Πολιτισμό της, θέλουν να γίνουν πόλος έλξης για όλη την Υφήλιο.

Hello Universe, we will be there , we will be in El Salvador!»