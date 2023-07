Μυστήριο 168: Ένας κινητός ηλιακός κινηματογράφος ταξιδεύει στη Δυτική Αττική

Από τις 21 έως τις 23 Ιουλίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, παρουσιάζει το Μυστήριο 168 Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος, έναν σύγχρονο πλανόδιο κινηματογράφο που, ξεκινώντας από την Ελευσίνα, ταξιδεύει, αυτή τη φορά, στα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο.

Για τρεις βραδιές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο τρία συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ με θέμα το περιβάλλον, τα δύο από τα οποία παρουσιάζονται σε πανελλαδική πρεμιέρα.

Πιο συγκεκριμένα, το Eating Our Way to Extinction των Otto Brockway & Ludo Brockway με αφηγήτρια την βραβευμένη ηθοποιό Kate Winslet μας ταξιδεύει από τα δάση του Αμαζονίου μέχρι τις ερήμους της Μογγολίας για να μας μεταφέρει σοκαριστικές μαρτυρίες γηγενών που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή. Το Βarricade (Οδόφραγμα) του David Klammer καταγράφει την καθημερινή ζωή των ακτιβιστών στο δάσος Ντάνενροντ στην Έσση, η οποία τερματίστηκε τον Δεκέμβρη του 2020, ενώ το Plastic pioneers μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στους κοραλλιογενείς υφάλους, σε εκείνα τα σημεία συγκέντρωσης καρχαριών και θαλάσσιων πουλιών για να συνειδητοποιήσουμε τον τεράστιο κίνδυνο από τη μάστιγα του πλαστικού που κατακλύζει κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής.

Λίγα λόγια για το Μυστήριο 168 Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος:

Παραδοσιακά, οι πλανόδιοι κινηματογράφοι περιόδευαν στην επαρχία κάνοντας προβολές σε υπαίθριους χώρους απομακρυσμένων περιοχών, δεν είχαν αποκλειστικό στόχο την ψυχαγωγία των κατοίκων χωρίς πρόσβαση σε κινηματογραφικές αίθουσες αλλά την αποστολή να μεταφέρουν μηνύματα και πληροφορίες στους τόπους όπου ταξίδευαν. Το ίδιο ακριβώς κάνει σήμερα και το Solar World Cinema, το διεθνές δίκτυο σύγχρονων πλανόδιων κινηματογράφων που λειτουργούν αποκλειστικά με την ενέργεια του ήλιου. Επισκέπτεται την Ελευσίνα της βιομηχανικής ανάπτυξης και των οξυμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων, τον Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα, τα Μέγαρα, προβάλλοντας ένα περιβαλλοντικό μήνυμα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το βιώσιμο κινηματογράφο και τις πράσινες τεχνολογίες. Στόχος είναι να εγείρει προβληματισμούς για το περιβάλλον και την ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, να επιχειρήσει να συνθέσει οικολογικά μηνύματα αξιοποιώντας τα οπτικοακουστικά μέσα με τρόπο δημιουργικό και πρωτότυπο.

Στο πλαίσιο του Μυστήριο 168 Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, για 12 συνολικά βραδιές, σινεφίλ και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βραβευμένες ταινίες, ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, κάποιες από τις οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά, και να συνομιλήσουν με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, το εγχείρημα των “οικολογικών” αυτών κινηματογραφικών προβολών συνοδεύεται από μία σειρά σεμιναρίων - εργαστηρίων με περιβαλλοντικό άξονα για παιδιά και εφήβους 7 - 15 ετών, τα οποία αντλούν την έμπνευσή τους από την ιστορία της Ελευσίνας, τον βιομηχανικό της χαρακτήρα και τα Ιερά Μυστήρια του αρχαίου κόσμου.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός των κινητών κινηματογράφων τροφοδοτείται από 100% ηλιακή ενέργεια. Ο ηλιακός κινηματογράφος μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε περιοχή και είναι απόλυτα αυτάρκης.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

Παρασκευή 21 Ιουλίου| 21.00



Μέγαρα, Θέατρο Άλσους Θεόγνιδος



Eating Our Way to Extinction (Πρεμιέρα)



Σκηνοθεσία: Otto Brockway & Ludo Brockway

Διάρκεια: 80′



Στον δρόμο μας προς τον αφανισμό, ένα σκληρό και οπτικά θεαματικό ντοκιμαντέρ, μεταφέρει τις σοκαριστικές μαρτυρίες και τις οδυνηρές περιγραφές γηγενών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί από την κλιματική αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αλήθειες που καταγράφονται στο ντοκιμαντέρ μπορούν να αφυπνίσουν, πριν να είναι ήδη αργά.

Σάββατο 22 Ιουλίου | 21.00



Μάνδρα Γήπεδο Πλάτωμα Ράχης



Βarricade – Οδόφραγμα



Σκηνοθεσία, σενάριο: David Klammer



Διάρκεια: 83′



Ένα ντοκιμαντέρ για την κατάληψη του δάσους Ντάνενροντ στην Έσση, η οποία τερματίστηκε τον Δεκέμβρη του 2020. Μέσα από την καταγραφή της καθημερινής ζωής των ακτιβιστών στο δάσος και της ορμητικής διεκδίκησής τους για καλύτερες κλιματικές συνθήκες, μια σπίθα ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον γεννιέται.

Κυριακή 23 Ιουλίου | 21.00



Ασπρόπυργος, Μητροπολιτικό Πάρκο Γκορύτσας



Plastic pioneers (Πρεμιέρα)



Σκηνοθεσία: Mike Wafer



Διάρκεια: 84′



Ένα κάλεσμα αφύπνισης και έμπνευσης για δράση. Μια πρόσκληση σε ταξίδι στους κοραλλιογενείς υφάλους, σε εκείνα τα σημεία συγκέντρωσης καρχαριών και θαλάσσιων πουλιών, ώστε οι θεατές να συνειδητοποιήσουν τον τεράστιο κίνδυνο από τη μάστιγα του πλαστικού που κατακλύζει κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής.

Πληροφορίες:

Η είσοδος στις προβολές είναι δωρεάν.

Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 21.00.