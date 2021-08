Μουσείο Ύδρας: Εκδήλωση για τη συμμετοχή της Κύπρου στην επανάσταση του 1821

Στην Ύδρα θα μιλήσει ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, κος Πρόδρομος Προδόμου, για την συμμετοχή της Κύπρου στην επανάσταση του 1821, ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στον Ελλαδικό χώρο, ενώ είναι και η πρώτη φορά που αξιωματούχος της Κυπριακής Κυβέρνησης έρχεται στο νησί για να συμμετέχει σε εκδήλωση.

Θα μιλήσουν επίσης ο γνωστός σκιτσογράφος κος Στάθης Σταυρόπουλος, ο οποίος θα αναφερθεί στην πορεία του Κυπριακού Ελληνισμού έκτοτε, καθώς και η κα Ελένη Κριεζή, απόγονος της ομώνυμης ιστορικής οικογένειας.

Η ετήσια εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26 Αυγούστου και ώρα 20.30μ.μ. στο Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Ύδρας.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Υδρας Σπετσών και Αίγίνης κ.κ. Εφράιμ καθώς και ο Δήμαρχος Ύδρας κος Γιώργος Κουκουδάκης.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει και θα απαγγείλει ποιήματα Κυπρίων ποιητών η ποιήτρια κα Αντρέα Δημητρίου.

Λίγα λόγια για τους ομιλητές:

Ο Πρόδρομος Προδρόμου γεννήθηκε το 1958 στην Τυβίγγη (Γερμανία) με καταγωγή από την Άσσια Αμμοχώστου και το Καρλόβασι Σάμου. Έχει ζήσει στη Λευκωσία, την Αθήνα και το Παρίσι. Σπούδασε στο Παρίσι και παρακολούθησε σπουδές Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας από τον Δεκέμβριο 2019. Έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής Λευκωσίας, εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:- Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και Προϋπολογισμού, μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κύπρου – Ε.Ε. πρόεδρος της πολιτικής κίνησης Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και Εκπρόσωπος στην προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη και του Προέδρου Αναστασιάδη. Εργάστηκε επίσης ως παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών - ενώ υπήρξε τακτικός αρθρογράφος σε εφημερίδες .Διετέλεσε συνεκδότης της λογοτεχνικής επιθεώρησης Ακτή.

Ο Στάθης (Στάθης Δ. Σταυρόπουλος) γεννήθηκε το 1955 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου. Άρχισε να δημοσιεύει σκίτσα το 1981 στον Οδηγητή και στον Ριζοσπάστη όπου άρχισε να γράφει και κείμενα. Έχει συνεργαστεί επί μακρόν με εφημερίδες (Πρώτη, Τα Νέα, Ελευθεροτυπία, Real News, Παρόν, Το Ποντίκι κ.α.), όπου υπέγραφε τις στήλες «υποβρύχιο», «ναυτίλος» και «πράβντα» και περιοδικά (Αντί, 4Τροχοί, Μετρό, Επίκαιρα κ.α.). Έχει εικονογραφήσει λογοτεχνικά βιβλία κι έχει βραβευτεί σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εργαστεί στο ραδιόφωνο (902 Αριστερά στα FM, 9,84, ΣΚΑΙ, Real Fm κ.α.) κι έχει εκδώσει 32 βιβλία με σκίτσα, γελοιογραφίες, εικονογραφημένα τραγούδια και κόμιξ.

Η Αντρέα Δημητρίου είναι Ελληνοαυστραλή ποιήτρια κυπριακής καταγωγής. Το 2006 δημοσίευσε την ποιητική συλλογή The Mountains Couldn't Walk Away που αναφέρεται στις παιδικές τραυματικές της εμπειρίες από την τουρκική εισβολή. Έχει επίσης δημοσιεύσει στα Ελληνικά το 2012, ένα ποιητικό ημερολόγιο με ποιήματα και φωτογραφίες της για το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Το 2017 δημοσίευσε την ποιητική συλλογή The inconsolable clock στη Μελβούρνη, που επεκτείνεται από τους πολέμους για φυσικούς πόρους έως και το υπαρξιακό αδιέξοδο.

Η Ελένη Κριεζή είναι κόρη του στρατηγού Κωνσταντίνου Κριεζή απογόνου της οικογένειας του ναυάρχου Αντωνίου Κριεζή. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών , με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι εταίρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας και εταίρος της Εραλδικής Εταιρείας.