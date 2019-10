Moving to Mars»: Έκθεση στο Μουσείο Ντιζάιν του Λονδίνου διερευνά πώς θα επιβιώσουμε στον Άρη

Μία νέα έκθεση διερευνά πώς η αποστολή ανθρώπων στον Άρη δεν είναι μόνον ένα νέο σύνορο για την επιστήμη, αλλά και για το ντιζάιν.



Κάθε λεπτομέρεια αυτού του εξαιρετικού εγχειρήματος πρέπει να σχεδιαστεί - από το ταξίδι (διάρκειας επτά μηνών), τη σκέψη του τι θα φορέσουμε, τι θα φάμε και τι θα προφυλάξουμε όταν φτάσουμε εκεί και μετά.



Η έκθεση «Moving to Mars» (Πηγαίνοντας στον Άρη) που εγκαινιάστηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019 στο Μουσείο Σχεδιασμού (The Design Museum) στο Λονδίνο εξετάζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο σχεδιασμός στη διατήρηση της ασφάλειας των αστροναυτών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Άρη και τι θα μπορούσαμε να διδαχθούμε δουλεύοντας με τους περιορισμένους πόρους του για να σχεδιάσουμε περισσότερη βιωσιμότητα στη Γη.



«Δεν υποστηρίζουμε ότι ο Άρης είναι ο πλανήτης Β» δήλωσε ο επιμελητής της έκθεσης και αρθρογράφος του Dezeen, Τζάστιν ΜακΓκουέρκ.



«Αλλά θέτουμε το ερώτημα εάν η σχολαστικότητα που απαιτείται σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον - όπου θα πρέπει να ανακυκλώσουμε το οξυγόνο μας, να ανακυκλώσουμε το νερό μας και να επαναχρησιμοποιήσουμε τα απόβλητά μας για να επιβιώσουμε - θα μπορούσε να μας αναγκάσει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα στη Γη» υπογράμμισε.



«Εδώ, μπορούμε όλοι να σηκωθούμε και να περάσουμε την ημέρα μας και να μην αλλάξουμε τίποτα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν στέλνετε κάποιον στον Άρη επειδή δεν θα επιβίωνε ούτε ένα λεπτό» ανέφερε.

Η έκθεση είναι δομημένη σε πέντε μέρη: “Imagining Mars”, (Οραματιζόμενοι τον Άρη) “The Voyage” (Το Ταξίδι), “Survival” (Επιβίωση) “Mars Futures” (Το Μέλλον του Άρη) και “Down to Earth” (Κάτω στη Γη).



Το πώς μπορεί να γίνει δυνατή η επιβίωση στον Άρη διερευνάται μέσω περισσότερων από 200 εκθεμάτων, πρωτότυπα αντικείμενα από τη NASA, το SpaceX του Ίλον Μασκ, μαζί με νέες προμήθειες και συναρπαστικές εγκαταστάσεις από τον Konstantin Grcic και την Alexandra Daisy Ginsberg.



«Έχουμε συγκεντρώσει αρκετό από το πραγματικό έργο που γίνεται για την αποστολή στον Άρη με τη βοήθεια αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών" δήλωσε ο ΜακΓκουέρκ στο Dezeen. "Αλλά προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο και καλέσαμε ορισμένους σχεδιαστές να σκεφτούν πιθανά μελλοντικά σενάρια».



Η πρώτη ενότητα, Imagining Mars, καταγράφει τη γοητεία του Κόκκινου Πλανήτη, στο πέρασμα της ιστορίας και πώς η κατανόησή του διαμόρφωσε τα επιστημονικά επιτεύγματα. Εδώ παρουσιάζονται οι πρώτοι πραγματικοί χάρτες του Άρη, που δημιούργησε ο Ιταλός αστρονόμος Τζοβάνι Σκιαπαρέλι και ένα πρωτότυπο του ρομποτικού οχήματος εξερεύνησης, ExoMars Rosalind Franklin που θα σταλεί στον Κόκκινο Πλανήτη το 2020.



Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται πώς ο άνθρωπος θα πάει στον Άρη και πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί για το ταξίδι. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι τα καθίσματα που σχεδίασε η Ρωσίδα αρχιτέκτονας Γκαλίνα Μπαλάσοβα, η οποία εισήγε για πρώτη φορά τον χρωματικό κώδικα δαπέδων και οροφών για να βοηθήσει τους αστροναύτες να διατηρήσουν μια αίσθηση προσανατολισμού. Επίσης παρουσιάζονται τα ενδύματα της σχεδιάστριας Άννα Τάλβι, ελαφριά και εύκαμπτα ρούχα που λειτουργούν ως ένα είδος “γυμναστηρίου που φοριέται”, καθώς ασκούν τους μύες για να αποτρέπουν από την ατροφία σε χαμηλή βαρύτητα. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η διαστημική στολή που NDX-1, η οποία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για χρήση στον Άρη.



Η Επιβίωση είναι το θέμα της τρίτης ενότητας, στην οποία οι επισκέπτες της έκθεσης βλέπουν σε μινιατούρα πώς θα είναι το μελλοντικό περιβάλλον στον Άρη, αλλά και ενημερώνονται για τις μεθόδους καλλιέργειας στο διάστημα και πώς το υδροπονικό σύστημα - το οποίο δεν εξαρτάται από το έδαφος και χρησιμοποιεί λιγότερο νερό και χώρο, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη απόδοση - μπορεί να είναι χρήσιμο στον Άρη.



Οι δύο τελευταίες ενότητες της έκθεσης θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα για το μέλλον και παρουσιάζουν εναλλακτικές οδούς, όπως κατοικήσιμους λοφίσκους που αιωρούνται στο διάστημα και την εγκατάσταση της δρ. Αλεξάντρα Ντέιζι Γκίνσμπεργκ που αφορά ένα εναλλακτικό σενάριο που εκτείνεται πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια και είναι μία προσομοίωση του Άρη που αποικίζεται μόνο από φυτά και όχι από ανθρώπους.



«Όλες οι τεχνολογίες που απαιτούνται για μια αποστολή στον Άρη, όπως οι οικοτόποι μηδενικών απορριμμάτων και η βιώσιμη γεωργία, έχουν πολύ απτές εφαρμογές στη Γη, τις οποίες χρειαζόμαστε τώρα» ανέφερε η επιμελήτρια της έκθεσης Έλενορ Γουάτσον.



Η έκθεση «Moving to Mars» θα διαρκέσει έως τις 23 Φεβρουαρίου 2020.



Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ