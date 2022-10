Μy Name is Blue: Το ντοκιμαντέρ «σταθμός» για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο

Γυρίσματα σε τέσσερις μεσογειακές χώρες, υποβρύχιες λήψεις, συμμετοχή εννιά περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Έθνη, συνεντεύξεις με αλιείς και μέλη τοπικών κοινωνιών και κυρίως μια σε βάθος αποτύπωση του κύκλου ζωής, των απειλών, αλλά και των προσπαθειών που γίνονται για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο, συνθέτουν το νέο ντοκιμαντέρ «My Name is Blue».

Το ντοκιμαντέρ, που αυτή τη στιγμή προβάλλεται σε διεθνή φεστιβάλ, δημιουργήθηκε από τους MindTheBump και την παραγωγή έκανε το MEDASSET στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στη Μεσόγειο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA.

Μέσα από τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας και το ταξίδι της στη Μεσόγειο θάλασσα, ξεδιπλώνονται αριστοτεχνικά οι προσπάθειες περιβαλλοντικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών, εθελοντών, επιστημόνων αλλά και τοπικών κοινωνιών για τη σωτηρία του είδους. Το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας εξελίσσεται ταυτόχρονα με το ταξίδι των δημιουργών για γυρίσματα σε Ελλάδα, Αλβανία, Τουρκία και Τυνησία. Το «My Name is Blue» αποτελεί έναν ύμνο στη Μεσόγειο και τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία ενός έντονα μεταναστευτικού είδους, όπως η θαλάσσια χελώνα, από τις ανθρωπογενείς απειλές.

Το ντοκιμαντέρ έχει επιλεγεί και προβάλλεται σε διεθνή φεστιβάλ, όπως το Cefalu Film Festival, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Inheritance Festival 2022 Summer Edition, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, το Festival Cine del Mar-Puerto deI deas Biobio στη Χιλή, ενώ απέσπασε διάκριση στο Vaasa Wildlife Festival στη Φιλανδία στην κατηγορία Υποβρύχιων Ταινιών.

Έχει επίσης κερδίσει το ενδιαφέρον της διεθνούς πλατφόρμας streaming WaterBear, μιας πλατφόρμας με αμιγώς περιβαλλοντικό προσανατολισμό και εκατομμύρια θεατές σε όλον τον κόσμο και αναμένεται να προβληθεί σύντομα από αυτήν με ελεύθερη πρόσβαση.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του MEDASSET Γιώργος Σαμψών, «η ευαισθητοποίηση του κοινού σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων βρίσκεται πάντα στην "καρδιά" των προσπαθειών του MEDASSET. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε για να υπάρξει αλλαγή συμπεριφοράς και μέσα από το "My Name is Blue" πιστεύουμε ότι το επιτυγχάνουμε».

To ντοκιμαντέρ «My Name is Blue» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στη Μεσόγειο» το οποίο υλοποιείται από εννέα άμεσους εταίρους σε δεκατρείς μεσογειακές χώρες: SPA/RAC, ΑΡΧΕΛΩΝ, MedPAN, WWF Ελλάς, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, WWF Τουρκίας, WWF Τυνησίας, DEKAMER και MEDASSET.