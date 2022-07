«Mykonos is Beautiful»: Ένα κορυφαίο εικαστικό γεγονός στη Μύκονο

Μια νέα σειρά έργων που δημιούργησε ειδικά για τη Μύκονο, με τίτλο «Mykonos is Beautiful», παρουσιάζει ο κορυφαίος, διεθνής καλλιτέχνης της σύγχρονης τέχνης Mr. Brainwash στην ατομική του έκθεση που εγκαινιάζεται στις 23 Ιουλίου στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts (Ενόπλων Δυνάμεων 15) στο κεντρικό Ματογιάννι στη χώρα της Μυκόνου.

Πρόκειται για ένα κορυφαίο εικαστικό γεγονός, καθώς ο καλλιτέχνης συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την Kapopoulos Fine Arts στη Μύκονο, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στο νησί.

Ο Mr. Brainwash, ο οποίος διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με την Kapopoulos Fine Arts, έχει αποκτήσει μια σχέση αγάπης με το νησί των ανέμων, που τον ενέπνευσε και στη δημιουργία των έργων της έκθεσης. Με τα χρώματα του να πραγματοποιούν αληθινές εκρήξεις στους καμβάδες του, ο Mr. Brainwash κατέκλυσε τις δημιουργίες του με φράσεις κλειδιά που αποπνέουν αισιοδοξία και χαρά. Μοναδικές γλυπτές καρδιές, που «χτυπούν» στους ρυθμούς της Μυκόνου, πολύχρωμα γλυπτά με τον τίτλο «Mykonos is beautiful» για τους αμετανόητους λάτρεις του νησιού και βέβαια κάπου εκεί στα έργα του βρήκαν τον χώρο τους και οι περίφημοι ανεμόμυλοι του νησιού, οι οποίοι συνδυάστηκαν με τα στοιχεία της τέχνης του.

Ακόμα ο Mr. Brainwash παρουσιάζει έργα στα οποία μας προτρέπει «Never give up» («Ποτέ να μην τα παρατάμε»), «Smile» («Χαμογέλα»), «Keep Smiling» («Συνέχισε να χαμογελάς»), «Follow your dreams» («Ακολούθησε τα όνειρα σου»), «Life is beautiful» («Η ζωή είναι ωραία»), «Love is the answer» («H αγάπη είναι η απάντηση»), σ ένα ιδιαίτερο δικό του σύμπαν, όπου τα παιδιά κυριαρχούν και φέρνουν το αύριο και την ελπίδα στον κόσμο, παράλληλα με τη χρήση εμβληματικών εικόνων και ειδώλων.

Ο Mr. Brainwash, ή κατά κόσμον Thierry Guetta, όπως είναι το όνομα του, είναι μια προκλητική φιγούρα, ο οποίος έχει επεκτείνει με τη δουλειά του τα όρια της σύγχρονης τέχνης. Στα έργα του συνυπάρχουν στοιχεία της pop και της street art, τα οποία συγκρούονται και εξισορροπούν ταυτόχρονα. Με πρωτοποριακό στυλ χρησιμοποιεί ακατέργαστα στοιχεία που παίρνει από τον δρόμο για να δημιουργήσει ευφάνταστες εκθέσεις και συνεργασίες.

Ο Mr. Brainwash μαζί με τον Banksy κατάφεραν να φέρουν την τέχνη στις μάζες, να την προσφέρουν στο ευρύ κοινό, να την κάνουν για όλους. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο, που τα έργα του προσελκύουν τόσο την προσοχή των κριτικών, όσο και των celebrities. Έχει συνεργαστεί με αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής και του ποδοσφαίρου, όπως η Madonna και ο Pele, ενώ τα έργα του έχουν προβληθεί σε κορυφαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Κοινωνικά ευαισθητοποιημένος θέτει συχνά την τέχνη του στην υπηρεσία της κοινωνίας και προσφέρει σε διάφορους φορείς που έχουν στο επίκεντρο τους τον άνθρωπο.

Ο Mr. Brainwash συνεχίζει το ταξίδι του και «time will tell» (και «ο χρόνος θα δείξει»), όπως συνηθίζει να λέει ο ίδιος.

Εγκαίνια έκθεσης: 23 Ιουλίου 2022. Ώρα 22:00 και μετά.

Διάρκεια έκθεσης: Ως τις 4 Αυγούστου

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11:00 το πρωί -1:30 το βράδυ.

Kapopoulos Fine Arts: Ενόπλων Δυνάμεων 15, κεντρικό Ματογιάννι, Μύκονος, τηλ. +30 22890 27 005

mykonos@kapopoulosart.gr