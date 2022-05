Νάουσα: Κρασί, σινεμά κι ένα φεγγάρι να το... πιεις στο ποτήρι

Το «ματωμένο» ολόγιομο «φεγγάρι των λουλουδιών» αρχίζει να ξεπροβάλλει δειλά δειλά μέσα από τα σύννεφα που προς στιγμήν μοιάζουν να απειλούν με βροχή το λευκό κινηματογραφικό πανί που λίγο νωρίτερα ξεδιπλώθηκε μπροστά από τις σκούρες αναπαυτικές φερ φορζέ, οι οποίες περιμένουν να υποδεχθούν τους θεατές της προβολής «Bohemian Rhapsody».

Ένα έντονα μεθυστικό άρωμα αναδύεται στον χώρο από τα άνθη του αμπελιού, που σαν άλλη πράσινη θάλασσα απλώνεται στους πρόποδες του Βερμίου και υπόσχεται να αποζημιώσει με τους καρπούς του τρύγου, σε λίγους μήνες, τους λάτρεις του κρασιού.

Βράδυ Δευτέρας (16/5) στο Κτήμα Κυρ - Γιάννη, στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, η υπεύθυνη επισκέψεων Ελπίδα Παλαμίδα καλωσορίζει όλους όσοι καταφτάνουν για να γίνουν κοινωνοί μιας ξεχωριστής βραδιάς οινο... σινεμά, της πρώτης -για φέτος- ενός κύκλου προβολών, που εγκαινιάζεται με την ιστορία του Φαρούκ Μπουλσάρα, πρόσφυγα από τη Ζανζιβάρη στη Μεγάλη Βρετανία, του γνωστού σε όλους Φρέντι Μέρκιουρι, τραγουδιστή του θρυλικού συγκροτήματος των Queen. Μεταξύ των θεατών βρίσκονται επισκέπτες από τη γειτονική Βέροια και πολλοί Θεσσαλονικείς, που επιλέγουν να συνδυάσουν την επίσκεψη στο οινοποιείο όχι απλώς με ένα ποτήρι κρασί της αρεσκείας τους αλλά και με σινεμά, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι με την εμπειρία.

Οι προβολές ταινιών στο Κτήμα Κυρ - Γιάννη δεν είναι καινούρια υπόθεση, αλλά σίγουρα μπαίνει σε νέα τροχιά μετά τα λοκντάουν και την καραντίνα. «Είναι μια δράση που ξεκινήσαμε πρόπερσι, ωστόσο τότε παίξαμε μόνο δύο ταινίες. Η covid μας κράτησε λίγο πίσω κι όταν ξανάνοιξε όλο αυτό, δουλεύαμε με 20-30 άτομα για να τηρούμε τις αποστάσεις. Τώρα κάνουμε ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα», εξηγούσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Παλαμίδα, λίγο προτού το λευκό πανί πλημμυρίσει χρώματα και ήχους και αρχίσει να προβάλλεται η ταινία.

«Φέτος κάνουμε μια θεματοποίηση των προβολών ανά μήνα. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στη φύση και την τέχνη, ο Ιούνιος είναι ο μήνας του αθλητισμού και του οινοτουρισμού και στο πλαίσιο αυτό θα κάνουμε διάφορους αγώνες με ποδήλατα, γιόγκα κ.ά. Ο Ιούλιος είναι μήνας αφιερωμένος στο παιδί («Παιδί και αμπελώνας») και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον αμπελώνα, να παίξουν και να δουν μια παιδική ταινία ή καραγκιόζη», ανέφερε η υπεύθυνη επισκέψεων του Κτήματος.

Η επόμενη προβολή -μια γιορτή για τον Πολιτισμό- θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (21/5), στις 20:00, και αφορά το ντοκιμαντέρ «So Far, so close» του Ναουσαίου δημοσιογράφου Βαλάντη Λιόλιου, που πραγματεύεται τα κοινά χαρακτηριστικά της Νάουσας Ημαθίας στην Ελλάδα και του Krems an der Donau στην Αυστρία, καθώς συγκρίνει τις δυο πόλεις και περιοχές πάνω σε βασικά κοινά τους χαρακτηριστικά: τον οίνο, τα «Καζάνια της Νάουσας» και τα «Heurigens» στο Krems και την αξιοποίηση της βιομηχανικής τους κληρονομιάς, έχοντας ως παράδειγμα τη μετατροπή του παλαιού εργοστασίου καπνού σ' ένα Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιο, το Donau Universitat Krems.

Οι προβολές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων στο Κτήμα, που φέρνουν ακόμη πιο κοντά τον επισκέπτη. «Έχουμε βάλει ηλεκτρικά ποδήλατα φτιάχνοντας δυο διαδρομές στον αμπελώνα, έχουμε δουλέψει πολύ κάποια σημεία, ένα στη λίμνη κι ένα κοντά στις ελιές, ενώ ξεκινήσαμε και κάποια σεμινάρια. Ήδη έχουμε οργανώσει το σεμινάριο "φωτογραφίζοντας το φυσικό τοπίο" και θα μπουν κι άλλα που αφορούν την Τέχνη», αναφέρει η υπεύθυνη επισκέψεων, τονίζοντας πως μετά την καραντίνα το ηλικιακό όριο των επισκεπτών έχει πέσει πολύ. «Ξεκινάμε από την ηλικιακή ομάδα 19-30 ετών, που είναι και η μεγαλύτερη πλέον, και φτάνουμε μέχρι 40-55», σημείωσε η κ. Παλαμίδα, εκτιμώντας πως οι μικρότερες ηλικίες ήρθαν πιο κοντά στο κρασί καθώς την περίοδο του λοκντάουν «είχαν τον χρόνο να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο για το κρασί κι όλο αυτό μάλλον τούς κίνησε το ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα».

«Η μονάδα είχε πάντα οινοτουρίστες», επισήμανε, λέγοντας πως τα πρώτα χρόνια ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης που ξεναγούσε τους επισκέπτες. «Προ covid είχαμε φτάσει τους 7000 επισκέπτες τον χρόνο και φέτος εκτιμούμε ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 10.000. Έχουμε κάνει και μια κουζίνα μέσα στον επισκέψιμο χώρο μας ώστε να ολοκληρώσουμε την εμπειρία ώστε πέρα από την οινική να γίνει και γαστρονομική».

Το μπλε τρακτέρ που έγινε κρασί και ο πύργος - έμβλημα

Μπαίνοντας στο Κτήμα, λίγα μέτρα μακριά από εκεί που στήνονται οι κινηματογραφικές προβολές, ένα μικρό μπλε τρακτέρ, μάρκας Bungartz, έχει καταστεί ατραξιόν για τους επισκέπτες. Δεν είναι ένα τυχαίο τρακτέρ αφού έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα ανάμεσα στις γραμμές των αμπελώνων και σήμερα εκτός του ότι κοσμεί την είσοδο του οινοποιείου, έχει δώσει το όνομά του και σε μία από τις ετικέτες (Μπλε Τρακτέρ).

Ωστόσο, το έμβλημα του Κτήματος είναι ο πέτρινος Πύργος «Κούλα» (από το τουρκικό κουλέ), άνω των 100 ετών, που αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1980 και κηρύχθηκε διατηρητέος μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο Πύργος «πληγώθηκε», αφού μια κακοκαιρία εν μέσω καλοκαιριού το 2019 τού στέρησε την υπεραιωνόβια δρυ που έστεκε ώς τότε αγέρωχη δίπλα του, προσφέροντας απλόχερα τη σκιά της σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη «γευτούν».

Η Κυρ-Γιάννη ιδρύθηκε το 1997 από τον Γιάννη Μπουτάρη, όταν εκείνος αποχώρησε από την οικογενειακή οινοποιητική εταιρεία που είχε δημιουργήσει ο παππούς του το 1879, ενώ σήμερα ο Στέλλιος Μπουτάρης, οινοποιός τέταρτης γενιάς, καθοδηγεί την ομάδα του Κτήματος στην επόμενη εξελικτική της φάση.

