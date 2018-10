Νέα απομνημονεύματα από τον Moby

Ο Moby ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσουν νέα απομνημονεύματά του με τίτλο «Then it Fell Apart».

Το βιβλίο θα είναι η συνέχεια του «Porcelain» του 2016 και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο.



Το «Then It Fell Apart» περιγράφεται ως «ένα ταξίδι στη σκοτεινή καρδιά της φήμης και στους δαίμονες που παραμονεύουν κάτω από την ακτινοβολία και την επιδειξιομανία στον τρόπο ζωής των διασημοτήτων».



Ο Στίβεν Κόλμπερτ, παρουσιαστής της εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» δήλωσε για το βιβλίο: «Κατά κάποιον τρόπο αυτό το χρονικό μιας μακράς, σκοτεινής νύχτας της ψυχής περιλαμβάνει επίσης αστείες ιστορίες που περιλαμβάνουν τον Τραμπ, τον Πούτιν και μια πραγματικά παράξενη γκάμα αχρείων».



Το βιβλίο «Then It Fell Apart» θα κυκλοφορήσει στις 2 Μαΐου 2019 από τον εκδοτικό οίκο Faber Social.

Το καλοκαίρι του 1999, ο Moby κυκλοφόρησε το άλμπουμ που καθόρισε τη χιλιετία, το Play. Όπως τα άλμπουμ που καθόρισαν γενιές πριν από αυτό, το Play είχε τεράστια απήχηση και εκτόξευσε τον Moby στη δόξα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.