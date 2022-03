Νέο λεύκωμα του πρότζεκτ «Eyes as Big as Plates»

To 2011, το νορβηγο-φινλανδικό καλλιτεχνικό δίδυμο Karoline Hjorth και Riitta Ikonen εγκαινίασαν το πρότζεκτ «Eyes as Big as Plates», στο οποίο εξερευνούν το πώς οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στη φύση. Στις φωτογραφίες τους, κάθε μία/ένας που ποζάρει, φορά γλυπτά ενδύματα από οργανικά υλικά που τους επιτρέπουν να «διαχέονται» στο φυσικό περιβάλλον. Προσφάτως, παρουσίασαν σε δεύτερο λεύκωμα με τίτλο «Eyes as Big as Plates 2» καινούργιες φωτογραφίες.

Από 15 χώρες είναι αυτοί που ποζάρουν: ζωολόγοι, ακαδημαϊκοί και βιβλιοθηκάριοι· ψαράδες, κυνηγοί αγριογούρουνων και Σάμι (σ.σ. Λάπωνες) βοσκοί ταράνδων· τραγουδιστές όπερας, οργανοπαίκτες του kantele (φινλανδικού νυκτού έγχορδου) και καλλιτέχνες. Τα πορτρέτα εστιάζουν σε φιγούρες - μία μόνον κάθε φορά - που είναι εν μέρει καμουφλαρισμένες από τη φύση που είναι φόντο ή φορούν ευφάνταστα ενδύματα που δημιουργήθηκαν με αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της φωτογράφισης. Για παράδειγμα, ο Bubu, ο Σενεγαλέζος ψαράς φορά σαν σάλι ένα δίχτυ από πλάσματα της θάλασσας ενώ η με έδρα τη North Tolsta φωτογράφος Andrea φέρει ένα προσωπείο από κλαδιά και τύρφη που απαντώνται κοντά στο σπίτι της. Κάθε πορτρέτο δημιουργείται μετά από συζήτηση με το (φωτογραφικό) θέμα και συνεργασία για να βρεθεί η κατάλληλη τοποθεσία για τη φωτογράφιση και η κατάλληλη αμφίεση

