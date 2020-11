Νέο πρόγραμμα διαδικτυακών συναντήσεων «Together We Look - Μαζί Βλέπουμε» από το Momus

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) «ανοίγει» διαδικτυακά τους χώρους του, και με αφορμή τις εκθέσεις του, διοργανώνει ξεναγήσεις και συζητήσεις με τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Together We Look/Μαζί Βλέπουμε».

Από σήμερα, 17 Νοεμβρίου, μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή για να πάρει μέρος στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 19 και τις 26 Νοεμβρίου, 19:00-20:30, με αφορμή την επίκαιρη έκθεση «Anthropause» του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει πτυχές και βιώματα με αφορμή την πανδημία.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου και στις 28 Νοεμβρίου & 5 Δεκεμβρίου, 19:00-21:30, βρίσκεται η έκθεση «Together, So Far So Close» που δημιουργήθηκε από 23 συνεπιμελητές-μέλη του κοινού του MOMus αναφορικά με τον Covid-19 και αποτύπωσε την εκθεσιακή εκδοχή του ανοιχτού ψηφιακού καλέσματος που πραγματοποίησε το MOMus τον περασμένο Μάρτιο υπό το γενικό τίτλο «Resilience Project-Μαζί Ανθεκτικοί». Οι δηλώσεις συμμετοχής αρχίζουν από τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Εν όψει της έκθεσης που ετοιμάζει το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη για τον ερχόμενο Μάρτιο, στις 25 Νοεμβρίου, 19:00-21:30, πραγματοποιείται συζήτηση για έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ρωσικής πρωτοπορίας, τον Ιβάν Κλιούν. Τα έργα που θα αποτελέσουν την αφετηρία για την ψηφιακή ξενάγηση-συνάντηση, ανήκουν στη συλλογή Κωστάκη του μουσείου και είναι αντιπροσωπευτικά της εκτενούς πορείας και της πολυσχιδούς εικαστικής παραγωγής του καλλιτέχνη. Οι δηλώσεις συμμετοχής αρχίζουν στις 23 Νοεμβρίου 2020.

Αφορμή από την έκθεση «Στήβεν Αντωνάκος: Φως - Ο Στήβεν Αντωνάκος και η ρωσική πρωτοπορία» στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά παίρνει η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου, 19:00-20 για την οποία οι δηλώσεις αρχίζουν στις 24 του μήνα.

Την ίδια μέρα, στις 24 Νοεμβρίου, αρχίζουν και οι συμμετοχές για τη συνάντηση που θα έχει στο επίκεντρό της την έκθεση με τα έργα της γλύπτριας Άλεξ Μυλωνά στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, 19:00-20:30. Τα έργα της Μυλωνά αναφέρονται σε διαχρονικές ανθρώπινες έννοιες -της γέννησης, του έρωτα και του θανάτου-, συνδυάζουν τους αρχαίους μύθους με τον σύγχρονο κόσμο, διερευνώντας, ταυτόχρονα, τις αξίες και τις δυνατότητες της γλυπτικής τέχνης.

Η συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις είναι δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας https://www.momus.gr/