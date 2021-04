Ο ειδικός στην επιβίωση και λάτρης της περιπέτειας Bear Grylls, επιστρέφει για ένα νέο, τολμηρό ταξίδι επιβίωσης στην άγρια φύση, παρέα με τους διάσημους καλεσμένους του, οι οποίοι καλούνται να ξεπεράσουν τα όριά τους μέσα από απίστευτες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις.



Ο νέος κύκλος «Αποστολή Επιβίωσης με τον Bear Grylls» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 25 Απριλίου στις 21.00, αποκλειστικά στο National Geographic.



Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21.00. Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.





Κάθε εβδομάδα, ένας διάσημος καλεσμένος καλείται να αφήσει πίσω του τις ανέσεις του σπιτιού του και να ακολουθήσει τον Bear Grylls στα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, να αντιμετωπίσει τους φόβους του, να δοκιμάσει τα όρια του αλλά - και κάποιες φορές - να δοκιμάσει ορισμένες, όχι και τόσο νόστιμες «λιχουδιές» της φύσης. Ο Bear Grylls συνεχίζει να ωθεί τους καλεσμένους του στα άκρα, ταξιδεύοντας από τις ερήμους της Γιούτα έως τους Δολομίτες στην Ιταλία και τη Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια, αναζητώντας ακόμα περισσότερες περιπέτειες.





«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η καθημερινή ζωή έχει δυσκολέψει για τους περισσότερους σε όλο τον κόσμο, όμως αν κάτι μαθαίνουμε από την κατάσταση που βιώνουμε, είναι η προσαρμοστικότητα. Δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος γι’ αυτό από την ίδια τη φύση. Η δυνατότητα να επιστρέψω για ακόμη μια φορά στη φύση μαζί με τόσο εκπληκτικούς καλεσμένους, είναι για εμένα ένα πραγματικό προνόμιο» αναφέρει ο Bear Grylls. «Αναγνωρίζω την αξία που έχει στη ζωή, το να μην εγκαταλείπεις τη μάχη και ο νέος αυτός κύκλος ήταν ένα πραγματικό τεστ για όλους μας. Σε κάθε ένα από αυτά τα σκληρά περιβάλλοντα, από τις ερήμους έως τα πανύψηλα βουνά, βλέπουμε τους καλεσμένους να μοιράζονται μαζί μας πολύ προσωπικές και ειλικρινείς στιγμές. Το να είσαι μέρος όλου αυτού αποτελεί πραγματική έμπνευση - και αυτό είναι κάτι που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή».

Δείτε το τρέιλερ:

Το παιχνίδι έχει όνομα και λέγεται «επιβίωση» όταν ο υποψήφιος για Emmy ® ηθοποιός Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) συναντά τον Bear για ένα επικό ταξίδι στις επικίνδυνες εκτάσεις της Ισλανδίας επιχειρώντας να διασχίσουν τα παγωμένα, ορμητικά νερά ενός υπερχειλισμένου ποταμού, για να αποφύγουν την υποθερμία. Ο αγαπημένος του κοινού Bobby Bones (Breaking Bobby Bones), επιστρέφει με την αρραβωνιαστικιά του Caitlin Parker, στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση. Η σχέση τους θα δοκιμαστεί στην αφιλόξενη άγρια φύση των ανατολικών όρων της Σιέρα Νεβάδα, όταν θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τα ίχνη επικίνδυνων λιονταριών, να κατέβουν αμμολιθικά βράχια και να αναζητήσουν τροφή κάτω από παγωμένους καταρράκτες.





Ο Marvel superstar Anthony Mackie, (πρωταγωνιστής της νέας σειράς του Disney+ «The Falcon and the Winter Soldier») συναντά τον Bear Grylls στις υψηλότερες κορυφές των Ιταλικών Άλπεων, για να ζήσουν μια μοναδική περιπέτεια που θα τους μείνει αξέχαστη! Εκεί, θα έρθουν αντιμέτωποι με το τσουχτερό κρύο, θα κατακτήσουν απόκρημνους βράχους και παγετούς, όπου το παραμικρό γλίστρημα μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή.



Ο βραβευμένος ηθοποιός και κωμικός Keegan-Michael Key (Brain Games) θα χρειαστεί να αφήσει στην άκρη τα αστεία και να αντιμετωπίσει τους μεγαλύτερους φόβους του, καθώς θα προσπαθήσει να κατακτήσει τις πυρωμένες από λάβα εκτάσεις της Ισλανδίας, σε μια περιπέτεια που θα εκτοξεύσει την αδρεναλίνη στα ύψη.

Στα νέα επεισόδια της σειράς «Αποστολή Επιβίωσης με τον Bear Grylls», εμφανίζονται οι διάσημοι καλεσμένοι (σε σειρά εμφάνισης επεισοδίων):

Anthony Mackie - Βραβευμένος ηθοποιός (Avengers: Endgame, Captain America: Civil War, The Falcon and the Winter Soldier)



Terry Crews - Υποψήφιος για βραβείο Emmy ® ηθοποιός και πρώην παίκτης του NFL (Brooklyn Nine-Nine, Deadpool 2, The Expendables)



Danica Patrick - πρώην επαγγελματίας οδηγός ράλι και η μοναδική γυναίκα νικήτρια του ράλι Indy Japan 300 το 2008



Rainn Wilson - Ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός (The Office, Utopia, Star Trek: Discovery)

Keegan-Michael Key - Βραβευμένος με Emmy ® ηθοποιός και κωμικός (Brain Games, The Prom, Friends from College)



Danny Trejo - Βραβευμένος ηθοποιός (Machete, Sons of Anarchy)



Bobby Bones και η αρραβωνιαστικιά του Caitlin Parker - βραβευμένος τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής των ΗΠΑ και best seller συγγραφέας (The Bobby Bones Show, Δοκιμάζοντας τον Bobby Bones).

Η σειρά «Αποστολή Επιβίωσης Με Τον Bear Grylls» από τους Bear Grylls και Delbert Shoopman, είναι μια παραγωγή των Electus (a Propagate Company) και The Natural Studios. Executive producer για την Electus και τα The Natural Studios, είναι ο Bear Grylls μαζί με τους Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Liz Schulze, Rob Buchta και Delbert Shoopman . Executive producer για το National Geographic, είναι ο Bengt Anderson.