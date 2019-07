Netflix: Περισσότεροι από 100 εκατ. χρήστες παρακολούθησαν το «Orange Is The New Black»

Η σειρά «Orange Is The New Black» φθάνει προς το τέλος, αλλά αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τηλεοπτικό τοπίο.

Σύμφωνα με το Variety, η Σίντι Χόλαντ, αντιπρόεδρος υπεύθυνη περιεχομένου του Netflix υποστηρίζει ότι 105 εκατομμύρια χρήστες της δημοφιλούς συνδρομητικής υπηρεσίας streaming έχουν δει τουλάχιστον ένα επεισόδιο της σειράς από τότε που άρχισε να προβάλλεται, το 2013.

Οδεύοντας στην έβδομη σεζόν της, η σειρά «Orange Is The New Black» – ιστορία που εκτυλίσσεται σε γυναικείες φυλακές- έκανε πρεμιέρα ως μία από τις πρώτες πρωτότυπες προτάσεις του Netflix και γρήγορα έγινε επιτυχία.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ημερολόγιο της Πάιπερ Κέρμαν, η οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους για ξέπλυμα χρήματος. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison» αφηγείται τη ζωή της στη φυλακή.

Εν τω μεταξύ, το Netflix αποκάλυψε επίσης ότι με βάση την πρόσφατη έκθεση κερδών την κωμωδία με τους Άνταμ Σάντλερ και Τζένιφερ Άνιστον «Murder Mystery» παρακολούθησαν πάνω από 73 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η ανακοίνωση των αριθμών τηλεθέασης έγινε, ενώ η υπηρεσία streaming ανέφερε για πρώτη φορά από το 2011 απώλειες το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε συνδρομητές στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος κύκλος της σειράς «Orange Is The New Black» κάνει πρεμιέρα στις 26 Ιουλίου.