Νικόλας Γιατρομανωλάκης: Καίριο κοινωνικό - πολιτικό σχόλιο η Thessaloniki Photobiennale 2021

«Δεν είναι μια έκθεση μόνο φωτογραφική, αλλά δίνει και μια επιπλέον διάσταση, κάνοντας ένα πολύ καίριο κοινωνικό και πολιτικό σχόλιο για το πώς έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς η φωτογραφία και για την υποκειμενικότητα και την αντικειμενικότητα των πραγμάτων», δήλωσε ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης, υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, μετά την ξενάγησή του από την αν.διευθύντρια του Μουσείου Φωτογραφίας Μαρία Κοκορότσκου, στην κεντρική έκθεση της φετινής Thessaloniki Photobiennale «The Real and the Record" στο MOMus στο Λιμάνι.

Ο κ. Γιατρομανωλάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του που το MOMus καταπιάνεται με τέτοιου είδους ζητήματα και μέσα από τη Photobiennale δίνει σε όλους την ευκαιρία να προβληματιστούν σε μία σειρά από τέτοια θέματα.

Η έκθεση, που παίρνει ως αφετηρία την έννοια του Πραγματικού στο σημερινό κοινωνικοπολιτικό κλίμα και ο τίτλος της είναι εμπνευσμένος από το διήγημα "The Reality and the Record" του Ιρακινού σκηνοθέτη και συγγραφέα Hassan Blasim, παρουσιάζεται στους δύο χώρους του MOMus στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α') και στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1), έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022, σε επιμέλεια του Γιώργου Πρίνου και της Κατερίνας Σταθοπούλου.

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία αποτυπώνει ακριβώς την σημερινή εποχή, κατά την οποία σαν κοινό καλούμαστε διαρκώς να εξετάζουμε, να κρίνουμε και να αναλύουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε», σχολίασε ο κ. Γιατρομανωλάκης, ο οποίος στη συνέχεια επισκέφτηκε το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ξεναγήθηκε στις εκθέσεις που φιλοξενούνται εκεί στο πλαίσιο της Photobiennale.

Νωρίτερα, ο υφυπουργός είχε ξεναγηθεί στο Μουσείο της Μέριμνας Ποντίων Γυναικών και σημείωσε ότι ξεκίνησε μια συζήτηση για το πως μπορεί σε συνεργασία με το Μουσείο να αναβιώσει το κομμάτι της εκπαίδευσης της νέας γενιάς, με το σύγχρονο τρόπο που αντιμετωπίζεται πλέον η χειροτεχνία.

Το βράδυ, ο κ. Γιατρομανωλάκης, θα παραβρεθεί στην τελετή έναρξης του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Ολύμπιον. Χθες, παρακολούθησε την παράσταση «Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν Μακ Ντόνα σε σκηνοθεσία Μαίρης Ανδρέου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την οποία χαρακτήρισε «άρτια», ενώ τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό ο πολιτισμός να παραμείνει ανοιχτός».

