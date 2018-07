Νότες και μελωδίες στις γειτονιές της Καρδίτσας

Καλοκαιρινά βράδια με νότες και μελωδίες στις γειτονιές της Καρδίτσας υπόσχεται ο Δήμος Καρδίτσας, αυτό το καλοκαίρι.



Οι μουσικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις πλατείες – συνοικίες της Καρδίτσας από την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου και θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για όλους.



Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της περιοχής Φ. Αλεξάκος, στόχος του Δήμου είναι το “Πολιτιστικό Καλοκαίρι” να γίνει θεσμός και να απλωθεί σε όλη την πόλη και να ακολουθεί τα καλοκαίρια εμπλουτίζοντας τα με “νότες”, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε μουσικά σχήματα της περιοχής μας να αναδείξουν την προσπάθεια, το ταλέντο και την αξία τους διασκεδάζοντας το κοινό με κάθε είδους ρεπερτόριο έντεχνο, λαϊκό, δημοτικό, ροκ.



Το πρόγραμμα των μουσικών συναυλιών που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα έχει ως εξής:



8 Ιουλίου, Λαϊκή Συντεχνία, πλατεία Γιολδάση (Λάππα)



17 Ιουλίου, STARmata Band, Αθλητικό Πάρκο



22 Ιουλίου, Ρεμπέτικη Παρέα, πλατεία Ακαδημίας



29 Ιουλίου, Απόηχος, πλατεία Ν. Πλαστήρα



5 Αυγούστου, Γιάννης Αδάμος και Ροζ Πένες, Αγία Παρασκευή (προαύλιο Εκκλησίας)



19 Αυγούστου, Onirama, Κεντρική πλατεία, (Συνδιοργάνωση με Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περ. Ενοτ. Καρδίτσας)



27 Αυγούστου, Νότες Παράδοσης, Άγιος Φανούριος (προαύλιο εκκλησίας)



31 Αυγούστου, Gravity, Φιλαρμονική Καρδίτσας, πλατεία Στρατολογίας



2 Σεπτεμβρίου, G.O.P. (Gypsies On Paradise) No mercy for today, Παλέρμο



7 Σεπτεμβρίου, Συναυλία έντεχνου και ρεμπέτικου τραγουδιού από μουσικά σχήματα της πόλης, Αθλητικό Στάδιο Καρδίτσας



16 Σεπτεμβρίου, Οκτάηχο, πλατεία Λάκκα Μαντζιάρα