Ντοκιμαντέρ από τον Τζέιμς Στίβενσον θα προβληθεί στο Doc Edge

«Stevenson - Lost and Found» είναι ο τίτλος ντοκιμαντέρ με θέμα την ιστορία ενός από τους πιο παραγωγικούς σκιτσογράφους της ιστορίας, του Τζέιμς Στίβενσον του περιοδικού New Yorker.



Η παραγωγός και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Σάλι Γουίλιαμς δημιούργησε ένα πορτρέτο του σκιτσογράφου, ποιητή, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, πατέρα εννέα παιδιών, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 87 ετών.



Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ άρχισαν το 2014 και συνεχίστηκαν έως τον θάνατο τού Τζέιμς Στίβενσον από άνοια.

Αναμνήσεις συναδέλφων, συνεντεύξεις των παιδιών του και της συζύγου του Τζόζεφιν Μερκ συνθέτουν το αφιέρωμα στον καλλιτέχνη με την 67χρονη καριέρα στη διάρκεια της οποίας δημιούργησε 1.988 σκίτσα και 79 εξώφυλλα.



Έγραψε και εικονογράφησε άρθρα και ήταν συγγραφέας περισσότερων από 100 παιδικών βιβλίων, καθώς και μυθιστορημάτων και της βιογραφίας του Φρανκ Μόντελ, συναδέλφου του σκιτσογράφου, στο New Yorker.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο Doc Edge στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο φέτος διοργανώνεται online, από τις 12 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.



Αρχικά η ταινία είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στις ΗΠΑ, αλλά μετά την αναβολή Φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι δημιουργοί του αποφάσισαν τη διαδικτυακή προβολή στο Φεστιβάλ Doc Edge.



«Παρακολουθούσαμε το ένα Φεστιβάλ μετά το άλλο να ακυρώνονται. Ήταν καταστροφικό για μας» ανέφερε ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Νταν Σάναν και διευκρίνισε ότι η ομάδα του ήταν πολύ γρήγορη και αποφασισμένη όσον αφορά τη διαδικτυακή διοργάνωση και έπεισε τους δημιουργούς ταινιών να εμπιστευτούν τις ταινίες τους.

