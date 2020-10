Η AppleTV θα προβάλει στις 23 Οκτωβρίου το ντοκιμαντέρ «Bruce Springsteen’s Letter to You», ημέρα που θα κυκλοφορήσει το ομώνυμο άλμπουμ του καλλιτέχνη. Το «Letter to You» είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Σπρίνγκστιν που ηχογραφήθηκε ζωντανά. Το ντοκιμαντέρ είναι μέρος της αυτοβιογραφίας του καλλιτέχνη που ξεκίνησε με τα απομνημονεύματά του «Born to Run».

Δείτε το τρέιλερ:

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει μια ματιά στο παρασκήνιο της δημιουργίας του μουσικού του συγκροτήματος «The E Street Band» και περιλαμβάνει πλάνα από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο καθώς και αρχειακό υλικό από την ηχογράφηση του «Letter to You».

Το ντοκιμαντέρ γράφτηκε από τον Σπρίνγκστιν και σκηνοθετήθηκε από τον στενό του συνεργάτη Thom Zimmy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ