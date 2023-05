Ντοκιμαντέρ για το έργο του Ζαν - Λικ Γκοντάρ

Ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ ήταν ένας σκηνοθέτης που ενσάρκωνε την αντίφαση. Ήταν ριζοσπάστης αουτσάιντερ που επίσης γνώριζε διάσημους και δημιουργός του κινηματογράφου που γεφύρωσε το παλιό ήθος των ταινιών με την πρωτοπορία.

Το παράδοξο αυτό διερευνάται στο ωριαίο ντοκιμαντέρ «Godard par Godard» σε σενάριο του Φρεντερίκ Μπονό και σκηνοθεσία της Φλοράνς Πλαταρέ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών ως φόρος τιμής στον Γκοντάρ, οκτώ μήνες μετά τον θάνατό του, στις 13 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ταινία είναι μία χρονολογική παρουσίαση των ταινιών του Γκοντάρ, η οποία καταγράφει πού βρισκόταν όταν γύριζε κάθε κινηματογραφικό έργο. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε μαζί με την τελευταία ταινία του Γκοντάρ, του 20λεπτου φιλμ «Trailer of the Film That Will Never Exist: Phony Wars».

Η πρωτοποριακή ταινία του Γκοντάρ, «Breathless» (Με κομμένη την ανάσα) τον εκτόξευσε στη σκηνή της ποπ κουλτούρας της νέας κινηματογραφικής επανάστασης το 1960.