Ντοκιμαντέρ του Issey Miyake για τις ιστορίες πίσω από το Homme Plissé

Πριν επτά χρόνια, ο Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας Issey Miyake εγκαινίασε το «Homme Plissé Issey Miyake», με την ιδέα να απελευθερώσει τους άντρες από την παραδοσιακή ανδρική ενδυμασία. Τα επόμενα χρόνια είδαν διάφορες εκδηλώσεις για το «Homme Plissé» και τώρα ο Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας έδωσε στη δημοσιότητα ένα ντοκιμαντέρ για αυτές, με τίτλο «Stories behind Homme Plissé».



Τα ενδύματα του «Homme Plissé» δημιουργήθηκαν στη βάση της έρευνας που είχε κάνει, από το 1998, σχετικά με το πλισέ ο ίδιος ο Miyake και της εξέλιξης της τεχνικής από αυτόν. Τον Ιούλιο του 2013, τέσσερις μόλις μήνες μετά την παρουσίαση, ο Issey Miyake σκηνοθέτησε, για μία και μόνον φορά, εκδήλωση με την ανδρική ομάδα ρυθμικής γυμναστικής του Πανεπιστημίου Aomori.

Η περφόρμανς, με επωνυμία «Σώματα που ίπτανται, πνεύματα που απογειώνονται», ήταν ένα άνευ προηγουμένου θέαμα για τη σηματοδότηση της γέννησης του brand και τα ενδύματα είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Miyake.



Πέρυσι, το «Homme Plissé Issey Miyake» ταξίδεψε στο Παρίσι για να συναντήσει περισσότερο κόσμο με δύο περφόρμανς: την «Playground» στο Centre Georges Pompidou τον Ιανουάριο του 2019 και την «A Walk in the Park» στην Place des Vosges, τον περασμένο Ιούνιο. Το ντοκιμαντέρ «Stories behind Homme Plissé» αφηγείται τη δημιουργία αυτών των τριών περφόρμανς και επιτρέπει μια ματιά στον σχεδιασμό της χορογραφίας τους. Ενθαρρυμένοι μέσα από ατέλειωτες πρόβες, οι περφόρμερ τρέχουν, πηδούν, χορεύουν.

Δείτε το βίντεο: