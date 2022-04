«NUDE», έκθεση στη Fotografiska New York

Παραδοσιακά, το αντρικό και γυναικείο γυμνό είχαν ως προέλευση την ανδρική ματιά η οποία, στην ιστορία της τέχνης, διαμόρφωνε ιδέες για το τι είναι όμορφο, τι είναι επιθυμητό και τι είναι ανθρώπινο. Πλέον, σε αυτή τη συζήτηση παίρνουν δικαιωματικά θέση γυναίκες και μη δυαδικά άτομα που ανατρέπουν τις παραδεδεγμένες ιδέες για το γυμνό. Το πώς αντιλαμβανόμαστε το γυμνό συχνά είναι αντίδραση στο πώς απεικονίζεται και αυτό ακριβώς αναδεικνύει η έκθεση «NUDE» στο μουσείο Fotografiska New York: παρουσιάζει δουλειά 30 γυναικών και μη δυϊδικών καλλιτεχνών από 20 χώρες.



«Το γυμνό σώμα ήταν ανέκαθεν οικουμενικό σύμβολο όλων όσων αφορούν στην ανθρώπινη κατάσταση - εξωτερικά, εσωτερικά, πνευματικά και σεξουαλικά» τονίζει ο Johan Vikner, Director of Global Exhibitions στη Fotografiska. «Έχει μια ωμή ειλικρίνεια και, ειδικά στη φωτογραφία, μια λιτή, ανυπόκριτη αληθοέπεια. Μετά από αιώνες πολιτισμικής και θρησκευτικής λογοκρισίας, του έχουν δοθεί έντονες αποχρώσεις ερωτισμού και έχει γίνει "κάτι απαγορευμένο", γοητεύοντας ακόμη περισσότερο και καλλιτέχνες και κοινό».



«Στην Αμερική, συσχετίζουμε το γυμνό με το σεξ και με κάτι άσεμνο ή ταμπού... κι όμως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει μη σεξουαλικές αφηγήσεις του σώματος» υπογραμμίζει από την πλευρά της, η Amanda Hajjar, διευθύντρια εκθέσεων στη Fotografiska New York. «Στην έκθεση "NUDE", θα δείτε ποικίλες νέες και μη παραδοσιακές απεικονίσεις του γυμνού οι οποίες εξερευνούν δύναμη, γήρανση, φυλή, φύλο, κατασκευές ομορφιάς και το σώμα στη φύση».



Η έκθεση «NUDE» στη Fotografiska New York ολοκληρώνεται την 1η Μαΐου.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ