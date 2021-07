Ο αγώνας της Τζέιμι Λι Κέρτις για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ

H Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις σε μία εξομολόγηση καρδιάς αποκαλύπτει ότι είναι νηφάλια για περισσότερα από 20 χρόνια αλλά επισημαίνει ότι είναι μια μάχη καθημερινή.

Η ηθοποιός, σε συνέντευξη στο «Variety's The Recovery Issue» παραδέχθηκε την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ στο παρελθόν. Θυμάται τα λόγια της αδερφή της: «Είσαι εθισμένη αλλά σ' αγαπώ. Δεν πρόκειται όμως να σε βλέπω να πεθαίνεις», αφού η Τζέιμι είχε παραδεχθεί ότι της είχε κλέψει τα χάπια της.

Μιλώντας για τον πατέρα της Τόνι Κέρτις η ηθοποιός είπε: «Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε πρόβλημα, γιατί είχα κι εγώ πρόβλημα και μοιραζόμασταν ναρκωτικά. Υπήρχε μια περίοδος που μόνο εγώ μιλούσα μαζί του».

Σε μία διαδικτυακή εκδήλωση της JLGB και του ΗΕLLO στις αρχές Φεβρουαρίου, η βραβευμένη σταρ αποκάλυψε τον αγώνα της και τη βοήθεια της οικογένειάς της. «Η απεξάρτησή είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα». Επισήμανε όμως: «έχω οικογενειακό ιστορικό όσον αφορά τους εθισμούς και την κατάχρηση ουσιών αλλά κατάφερα να κοιτάξω τον καθρέφτη, να καταλάβω το πρόβλημα και να είμαι καθαρή και νηφάλια για 22 χρόνια.»

