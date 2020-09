«Ο άνθρωπος με το άδειο» του Βασίλη Βασιλικού

Το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, «Ο άνθρωπος με το άδειο» είναι μία εμβληματική νουβέλα, που πρωτοκυκλοφόρησε πριν 30 χρόνια και με νέα ματιά επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάπλαση.

Πρόκειται για έναν ύμνο στην ανδρική φιλία, ένα μεστό σχόλιο για τη λυτρωτική δύναμη της γραφής και την αδιάκοπη επιστροφή της μνήμης.

Ένας δεκαοκτάχρονος μαθητής, εσώκλειστος σε κολέγιο της Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του 1950, συνειδητοποιεί ότι το τέλος της σχολικής χρονιάς θα σημάνει και τον οριστικό αποχωρισμό του με τον αγαπημένο του καθηγητή, τον 28χρονο Αμερικανό Αλ Σόγιερ, που αδιαφορούσε για τη στεγνή διδασκαλία της αγγλικής γραμματικής και τους μιλούσε για τη μαγεία της τέχνης, εμπνέοντας ολόκληρη την τάξη. Σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει κάτι από εκείνον, ζητά από τον Αλ να του διηγηθεί τη ζωή του, στη διάρκεια των έξι τελευταίων απογευμάτων πριν αναχωρήσει για την Αμερική, ώστε να γράψει κάποτε γι’ αυτόν ένα βιβλίο.

Το πυκνό και μεστό κείμενο του Βασίλη Βασιλικού κινείται σε πολλαπλούς άξονες: πορτρέτο δύο ανδρών σε αναζήτηση ταυτότητας, εξιστόρηση δύο εφηβειών γεμάτων σύγχυση και αντιφάσεις, ύμνος στην ανδρική φιλία, σχόλιο για τη λυτρωτική δύναμη της γραφής και την αδιάκοπη επιστροφή της μνήμης, προβληματισμός πάνω στις εκφάνσεις της αρρενωπότητας και στα όρια της ανδρικής σεξουαλικότητας.

Επίμετρο: Θανάσης Αγάθος

ISBN 978-960-567-229-4



Σελίδες: 136, Τιμή : 11,00 €

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα. Από το 1953 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περί τα 120 βιβλία (πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο, ποίηση). Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Καζαντζάκη. Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The Guardian («1000 Novels Everyone Must Read», 21/1/2009) περιλαμβάνονται δύο μόνο ελληνικά: το Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού. Είναι παντρεμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη, την Ευρυδίκη.