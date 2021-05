Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ για όσους αρνούνται να εμβολιαστούν

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ παρομοιάζει όσους αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού με μεθυσμένους οδηγούς. Ο Άγγλος συνθέτης - πίσω από επιτυχημένες παραγωγές μιούζικαλ, όπως το «The Phantom of the Opera» και « Jesus Christ Superstar» χαρακτήρισε εκείνους που απορρίπτουν το εμβόλιο «ατομιστές».



Τόνισε ακόμη ότι επηρεάζουν «έναν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας και τα μέσα επιβίωσης των ανθρώπων» προειδοποιώντας ότι τέτοια άτομα θέτουν σε κίνδυνο τον «οδικό χάρτη» της βρετανικής κυβέρνησης για την έξοδο από το lockdown.



«Κοιτάξτε το κατά αυτό τον τρόπο. Θα μπορούσατε απλώς να πείτε: "Θα ήθελα να βγω έξω και να πιω ένα ποτό απόψε και να οδηγήσω για να πάω στο σπίτι και κατά λάθος να σκοτώσω κάποιον"» είπε στο World Radio One του BBC Radio 4.



«Τώρα φαίνεται ότι κανείς δεν πρόκειται να βγει έξω και σκόπιμα να μολύνει κάποιον με Covid 19, αλλά είναι εντελώς λάθος αν γνωρίζουμε την επιστήμη να μην κάνουμε το εμβόλιο» πρόσθεσε.



Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ μίλησε υπέρ του εμβολίου και το χαρακτήρισε «πολύ αποτελεσματικό» και «σε γενικές γραμμές, απίστευτα ασφαλές».



Αν και οι περιορισμοί στην ψυχαγωγία εσωτερικού χώρου - συμπεριλαμβανομένων των θεάτρων - καταργήθηκαν στις 17 Μαΐου στη Βρετανία, ο συνθέτης και παραγωγός μιούζικαλ είπε ότι δεν θα ανεβάσει παραστάσεις στους χώρους του έως ότου αρθούν όλα τα μέτρα στις 21 Ιουνίου, δηλώνοντας ότι είναι »«πολύ δαπανηρές» οι παραστάσεις με περιορισμένο αριθμό θεατών.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ