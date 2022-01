Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δώρισε οικίσκους σε άστεγους βετεράνους

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέλαβε τον ρόλο του Αγίου Βασιλείου για άστεγους βετεράνους και τα κατοικίδιά τους. Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων δώρισε 25 σπιτάκια σε βετεράνους. Ο ηθοποιός πλήρωσε 250.000 δολάρια για να αγοράσει τους οικίσκους, που βρίσκονται στο Δυτικό Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Fox11.



Την προσπάθειά του αυτή ο Σβαρτσενέγκερ την επικοινώνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας τους λόγους που το έκανε.



«Τα 25 σπίτια που δώρισα σε άστεγους βετεράνους τοποθετήθηκαν εδώ στο Λος Άντζελες. Ήταν φανταστικό να περάσουμε λίγο χρόνο με τους ήρωές μας και να τους καλωσορίσουμε στα νέα τους σπίτια», έγραψε ο Σβαρτσενέγκερ.



«Θέλω να ευχαριστήσω την @villageforvets που τακτοποίησε τα σπίτια και ήταν ένας φανταστικός συνεργάτης, την @secvetaffairs, την @amvetshq και όλους αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί μας και το έκαναν αυτό δυνατό. Αποδείξαμε ότι όταν δουλεύουμε όλοι μαζί, μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα».

Δείτε το βίντεο:

Το Village for Vets είπε στην The Post ότι υπήρχαν «λίγο λιγότεροι από 4.000 άστεγοι βετεράνοι στο Λος Άντζελες στην τελευταία καταμέτρηση το 2020».



«Το καταφύγιο στο οποίο ο κυβερνήτης Σβαρτσενέγκερ τόσο γενναιόδωρα δώρισε, είναι μια συνεργασία με την VA και έχει σχεδιαστεί για να είναι μια μεταβατική ανάπαυλα για τους άστεγους βετεράνους, μεταξύ του να ζουν στο δρόμο και να εισέλθουν σε υψηλότερο επίπεδο φροντίδας - τη μόνιμη στέγαση», ανακοίνωσε το Village for Vets.

Ο σταρ του «Terminator» είπε στο Fox11: «Με κάνει να νιώθω καλά που μπορώ να δώσω κάτι πίσω σε αυτή τη χώρα που μου έχει δώσει τα πάντα. Είχα αυτή τη μεγάλη επιτυχία, μόνο λόγω της Αμερικής... Με ό,τι και να ασχολήθηκα, το πέτυχα λόγω της Αμερικής, οπότε για μένα είναι πάντα υπέροχο να δίνω κάτι πίσω».





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ