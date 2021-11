Ο Bjarne Mastenbroek επαναφέρει την αρχιτεκτονική σε αρμονία με την επιφάνεια της Γης

Πριν λίγο καιρό οι εκδόσεις TASCHEN Books προχώρησαν στην έκδοση του «Dig it! Building bound to the ground». Στις 1.390 σελίδες του, ο Ολλανδός αρχιτέκτονας και ιδρυτής της seArch, Bjarne Mastenbroek και ο φωτογράφος αρχιτεκτονημάτων Iwan Baan, ανατέμνουν πάνω από 500 περιπτώσεις και αποκαθιστούν μια κατανόηση του εδάφους μελετώντας τη συνδεμένη με τη γη αρχιτεκτονική της τελευταίας χιλιετίας. Με αφορμή την έκδοση, ο Bjarne Mastenbroek μίλησε στο Designboom.

Έξι είναι τα κεφάλαια αυτής της επισκόπησης που αποκαλύπτει, μέσω της κουλτούρας δόμησης, τη σχέση της ανθρωπότητας με τον φλοιό της Γης: «Bury», «Embed», «Absorb», «Spiral», «Carve» και «Mimic». «Ξεκινάμε κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, θαμμένοι και συνεχίζουμε με άλλες στρατηγικές, από το να είμαστε πλήρως κάτω από το έδαφος στο να είμαστε ενσωματωμένοι σε μια λοφοπλαγιά, μετά να είμαστε πάνω από τη φύση, μετά να περιελισσόμαστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μετά λαξεύοντας, σαν ένα σπήλαιο σχεδόν μεγάλων όγκων όπου μπορούμε να προχωρήσουμε σε εφαρμογή φύσης μέσα στα κτήριά μας. Άρα τότε προσκαλούμε τη φύση μέσα αντί να θαβόμαστε στο έδαφος. Και η τελευταία τελευταία επιλογή είναι, τρόπος του λέγειν, η μίμηση. Σε πυκνοδομημένες πόλεις, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό βλέπει κανείς σήμερα, ότι τα κτήρια επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τα φαινόμενα της φύσης. Έτσι ένα κτήριο είναι σαν ένα δέντρο ή, ένα κτήριο είναι σαν ένα βουνό ή, αιωρείται· εκεί μιμείσαι τη φύση μέσα στο κτήριό σου» εξηγεί ο Bjarne Mastenbroek. «Και η ιστορία επίσης λέει ότι είτε οι άνθρωποι έσκαβαν τρύπες, ή προστατεύονταν μέσα σε σπήλαια έως ότου άρχισαν να σκαρφαλώνουν στα δέντρα και να χτίζουν μικρές καλύβες. Ήταν πράγματι πολύ όμορφο που ανακαλύψαμε ότι αυτές οι στρατηγικές - bury, embed, absorb, spiral, carve και mimic - αποτυπώνουν, κατά έναν τρόπο, αυτή την αλληλουχία».

Με ποια κριτήρια επελέγησαν τα κτίσματα; «Ως επί το πλείστον, είναι τα κτίσματα που με γοήτευσαν περισσότερο στα ταξίδια μου στον κόσμο» δηλώνει, διευκρινίζοντας ότι κάποια, όπως οι δεξαμενές-πηγάδια με σκαλοπάτια στην Ινδία ή τα yaodong, τα κάτω από το έδαφος σπίτια στην Κίνα όπου ζούσαν 40 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν τα έχει επισκεφθεί. Σε αντίθεση με τις εκκλησίες στη Λαλιμπέλα στην Αιθιοπίας όπου έχει πάει.

«Η αρχιτεκτονική μπορεί να έχει ένα στοιχείο ίασης. Ζούμε στην ανθρωπόκαινο, άρα μπορείτε να πείτε ότι τα πάντα χτίζονται πάνω στη γη. Και η αρχιτεκτονική είναι το μόνο που είναι προσκολλημένο στον φλοιό της Γης. Γίνεται μέρος της Γης» τονίζει. «Μπορείς να φυτέψεις δέντρα στα κτήρια, μπορείς να προσκαλέσεις τη φύση μέσα. Σήμερα, προσκαλούμε ζώα στα κτήριά μας, μπορούμε να χτίσουμε για νυχτερίδες, για μέλισσες, για πουλιά κλπ, άρα μπορούμε να γιατρέψουμε με την αρχιτεκτονική, μπορεί να είναι η απάντηση για ένα μέρος του προβλήματός μας. Θεωρώ ότι η αρχιτεκτονική είναι τελείως διαφορετική από κάθε άλλη ενέργεια των ανθρώπων, επειδή τη βιδώνουμε, κυριολεκτικά, στη Γη».

Μιλώντας για το «Dig it! Building bound to the ground», ο Bjarne Mastenbroek λέει: «Νομίζω ότι το βιβλίο δείχνει ότι υπάρχει ένας με μεγαλύτερη ποικιλία και πιο ευφυής τρόπος να οικοδομείς. Ώστε να βοηθά τον κόσμο να πιστεύει πως, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Και όπως είπα, πρέπει να το κάνουμε καλύτερα, πρέπει να το κάνουμε πολύ πολύ καλύτερα. Γιατί πρέπει, με κάποιον τρόπο, να γιατρέψουμε τη Γη».