Ο Brian Eno επισκέφθηκε εκ νέου το «Apollo»

Τιμώντας την 50ή επέτειο της πρώτης προσελήνωσης, ο μαέστρος της ambient music, Μπράιαν Ίνο και οι συνεργάτες του διεύρυναν την ουράνια κλασική σύνθεση που είχε συνοδεύσει το «For All Mankind», το ντοκιμαντέρ του διευθυντή της NASA, Αλ Ράινερτ και το οποίο είχε προβληθεί το 1989.



Ο Ίνο – ο διαβόητος πεζός άνθρωπος του μουσικού σύμπαντος – επέστρεψε στο άλμπουμ «Apollo», δίνοντας την άδεια για επανέκδοσή του, και ξανασυναντήθηκε με τους Λανουά και Ρότζερ για ένα συνοδευτικό άλμπουμ, το «For All Mankind». Και τα δύο, υπό την επίσημη ονομασία «Apollo: Atmospheres & Soundtracks – Expanded Edition», κυκλοφόρησαν την παραμονή της επετείου.



Οι 11 καινούργιες συνθέσεις είναι σαν μακρινά ξαδέλφια των συνθέσεων του «Apollo»: απόκοσμες και αυτές, αλλά με έναν παράξενο τρόπο ανθρώπινες χάρη στο λιτό παίξιμο της κιθάρας από τον Λανουά. Μια σύνθεση σαν το «Capsule» περιλαμβάνει και ακουστική κιθάρα και την ηχητική υφή από τα πλήκτρα που είναι το σήμα κατατεθέν του Μπράιαν Ίνο. Ενώ τα σινθεσάιζερ του «Like I Was a Spectator» στροβιλίζονται γύρω από τα ώτα του ακροατή σαν ηχητικό Βόρειο Σέλας.



Ο Ίνο λέει ότι το καινούργιο άλμπουμ ήλθε με φυσικό τρόπο για το τρίο: «Στην πραγματικότητα, δεν χρειαζόταν να ξαναδώ το “For All Mankind” για να κάνω αυτήν τη μουσική. Το είχα δει περίπου έναν χρόνο πριν, άρα ήταν εσωτερικευμένο πλήρως. Με είχαν εντυπωσιάσει τόσο κάποια πλάνα, που δεν χρειάστηκε να το ξαναδώ».



Το κείμενο στη θήκη της διευρυμένης έκδοσης του «Apollo» είναι έκκληση στον ακροατή να φροντίσει τον πλανήτη. Κάτι το οποίο ανησυχεί τον Ίνο στην «περίοδο του διαστήματος» που διανύουμε είναι ότι «αρκετοί πλούσιοι έχουν πειστεί ότι μπορούν να εγκαταλείψουν τη Γη αφού της αλλάξουμε τα φώτα». Λέει ότι σκέφτεται σοβαρά να μηνύσει τον Πρόεδρο Τραμπ λόγω του ότι ανέντρεψε περιβαλλοντικές πολιτικές που έχουν να κάνουν με τη αλλαγή του κλίματος. «Στα σίγουρα θα έλθει κάποια στιγμή που αυτό θα είναι παράνομο. Αν η άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι παράνομη, δεν είναι επίσης παράνομη και η άρνηση ότι επισυμβαίνει αλλαγή του κλίματος;» αναρωτιέται. Παρά το ότι τα ταξίδια στο διάστημα ήταν η πηγή έμπνευσής του για το «Apollo» και το «For All Mankind», οι σκέψεις του για όλα αυτά είναι σήμερα πιο προσγειωμένες. «Πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργεί ο πλανήτης» λέει.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ