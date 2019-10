Ο δικός σας «Φρέντι Μέρκιουρι», με βελονάκι

Αν είστε φανατικός θαυμαστής του Φρέντι Μέρκιουρι, το πιθανότερο είναι ότι στη δισκοθήκη σας θα φιγουράρουν αρκετοί δίσκοι των Queen και τους τοίχους του δωματίου σας θα κοσμούν πόστερ με τον θρυλικό τραγουδιστή. Τι θα λέγατε όμως για ένα κουκλάκι «Φρέντι», φτιαγμένο με βελονάκι;



Η Τζανίν Χολμς (Janine Holmes) του Moji-Moji Design, ειδικός στην ιαπωνική τέχνη amigurumi - κουκλάκια με βελονάκι - δημιούργησε ένα σχέδιο για να φιλοτεχνήσετε τον δικό σας Do It Yourself «Φρέντι», το οποίο σχέδιο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν!



«Ύφαινα μαζί με τη γιαγιά Έλσι από τότε που ήμουν πέντε χρόνων, και στα οκτώ μου έπλεκα» θυμάται η Χολμς, μιλώντας στο My Modern Met. Πήρε μεταπτυχιακό σε Constructed Textile Design και, στη συνέχεια, έκανε την είσοδό της στη βιομηχανία της μόδας και των υφαντών. «Το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής μου ως εργαζόμενη ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα του ντιζάιν για μπατίκ. Αυτό όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα όταν ανακάλυψα τις χαρές του να σχεδιάζω για βελονάκι» λέει.

