Ο Έλτον Τζον συγκέντρωσε 6 εκατ. δολ. για τη μάχη κατά του AIDS

Ο Έλτον Τζον διοργάνωσε γκαλά στη Νότια Γαλλία και συγκέντρωσε περίπου 5,4 εκατομμύρια ευρώ (6 εκατ. δολάρια) για την καταπολέμηση του HIV / AIDS στην Κένυα.



Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας, σε ένα διάλειμμα από την αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδεία του, καλωσόρισε το βράδυ της 24ης Ιουλίου τους συμπατριώτες του, τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος The Who, Πιτ Τάουνσεντ, την ηθοποιό, Τζόαν Κόλινς και τον τραγουδιστή και ηθοποιό, Τάρον Έτζερτον που πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Σερ Έλτον Τζον, στη βιογραφική ταινία Rocketman, στη βίλα του φωτογράφου Ζαν Πιγκότζι στην Αντίμπ, στη Γαλλία.



Οι καλεσμένοι επέλεξαν καλοκαιρινά σύνολα και κάποιοι μιμήθηκαν εικονικές εμφανίσεις του Έλτον Τζον.

«Είμαστε εδώ για το Ίδρυμα Elton John AIDS, για το πρώτο φιλανθρωπικό γκαλά στη νότια Γαλλία, ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για ανθρώπους που τα χρειάζονται απεγνωσμένα για την καταπολέμηση του HIV και του AIDS» δήλωσε ο τραγουδιστής στους δημοσιογράφους.



Σε δημοπρασία που διοργανώθηκε για την ενίσχυση των σκοπών του Ιδρύματος Elton John Aids, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές για μία Bentley Flying Spur First Edition σε βαθύ μπλε χρώμα - η οποία πουλήθηκε έναντι 700.000 ευρώ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ