Ο Έρικ Κλάπτον για τα εμβόλια και το lockdown

Ο Έρικ Κλάπτον φέρεται να βοήθησε οικονομικά το συγκρότημα κατά του lockdown, Jam for Freedom για να κάνει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Άγγλος κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης της ροκ επιπλέον δάνεισε στο συγκρότημα το βαν του, όταν το δικό τους χάλασε.



Ο Κλάπτον έκανε δωρεά 1.000 αγγλικών λιρών στο βρετανικό συγκρότημα Jam For Freedom μέσω του GoFundMe, για να βοηθήσει στην αποπληρωμή προστίμου που προέκυψε μετά από «παραβίαση των κανονισμών προστασίας από τον Covid-19» σε μια συναυλία τους.



Οι Jam For Freedom εμφανίζονται σε συναυλίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τους τελευταίους μήνες με τραγούδια κατά των εμβολίων για τον Covid - 19.



Το ιδρυτικό μέλος του Jam For Freedom, Κάμπελ ΜακΛάφλιν, 27 ετών, δήλωσε στο Rolling Stone ότι πίστευε ότι κάποιος του έκανε φάρσα, όταν είδε τα χρήματα να προέρχονται από τον Κλάπτον οπότε έστειλε email σε λογαριασμό που συνδεόταν με τη δωρεά.



«Σκέφτηκα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ψεύτικο» είπε ο ΜακΛάφλιν όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα και αποκάλυψε ότι έλαβε στη συνέχεια κείμενο από τον τραγουδιστή.



Αργότερα συζήτησαν τηλεφωνικά και ο Κλάπτον φέρεται να συμφώνησε να δανείσει στους Jam For Freedom ένα βαν, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στις συναυλίες.



Σύμφωνα με τον ΜακΛάφλιν, ο Έρικ Κλάπτον έδωσε αργότερα στο συγκρότημα χρήματα για να αγοράσει το δικό του βαν.



Ο 76χρονος τραγουδιστής έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των εμβολίων και των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό.



Τον περασμένο Δεκέμβριο συνεργάστηκε με τον Βαν Μόρισον για το τραγούδι κατά του lockdown «Stand and Deliver».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ