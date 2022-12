O Έρικ Μπάουζα κέρδισε Emmy για τους ρόλους του στο «Looney Tunes Cartoons»

Ο Καναδός ηθοποιός φωνής Έρικ Μπάουζα κέρδισε Παιδικό Βραβείο Emmy στην κατηγορία «Εξαιρετική φωνητική απόδοση σε πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων» για το έργο του ως Μπαγκς Μπάνι, Μάρβιν ο Αρειανός, Ντάφι Ντακ και Τουίτι στη σειρά «Looney Tunes Cartoons» του HBO Max.

Ο Έρικ Μπάουζα ήταν συνυποψήφιος με τους Μαρκ Χάμιλ (Skeletor) στο Masters of the Universe: Revelations του Netflix, Τομ Κένι (Spongebob Squarepants), Γκρέι Ντε Λάιλ για τους ρόλους της στο «The Loud House» και τον Φράνκ Γουέλκερ για τους ρόλους του στο «Scooby-Doo And Guess Who;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ