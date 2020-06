Ο εσωτερικός κόσμος των Αφροαμερικανών, από τον χρωστήρα της Έιμι Σέραλντ

Την Έιμι Σέραλντ (Amy Sherald) τη γνωρίσαμε όταν της παρήγγειλαν να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της Μισέλ Ομπάμα -τότε Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών-, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2018 στη National Portrait Gallery. Η Sherald, ωστόσο, για χρόνια φιλοτεχνεί πορτρέτα Αφροαμερικανών, εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου τους και την εμπειρία τους ως Μαύροι στις ΗΠΑ.

Στη σημερινή συγκυρία του Black Lives Matter, τα έργα της μοιάζουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ άλλοτε.

Τοποθετεί κάθε πορτρέτο που φιλοτεχνεί σε έντονο ζωηρόχρωμο φόντο και η φιγούρα που απεικονίζεται κοιτά τον θεατή κατευθείαν στα μάτια. «Αν αναλογιστείτε το Αφροαμερικανικό ιστορικό αφήγημα και τους δεσμούς του με το βλέμμα, μια ματιά μπορεί να έφερνε τιμωρία με λιντσάρισμα.

«Αναγνωρίζοντας τις παραστατικές διαστάσεις της ράτσας και του να είσαι Νότιος, αφιερώθηκα στην εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου των Αφροαμερικανών. Ήθελα να δημιουργήσω μη ορατές αφηγήσεις» είχε δηλώσει, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Δεκέμβριο στο Smithsonian Magazine.

Μεγάλωσε στο Κολάμπους στην Πολιτεία της Τζόρτζια και τώρα ζει και εργάζεται στη Βαλτιμόρη. Αποκάλυψε ότι αν δεν ήταν ζωγράφος μπορεί να ήταν μάγειρας, καθώς σε νεαρή ηλικία ήταν καλή πάνω από την κουζίνα, και ότι την ώρα που δουλεύει στο καβαλέτο έχει τη σειρά «Chef's Table» του Netflix να παίζει στο βάθος.

Είναι φανατική αναγνώστρια και αυτό είναι προφανές από το ότι οι τίτλοι που δίνει στα έργα της είναι φράσεις από λογοτεχνήματα. Ο τίτλος έργου της «A single man in possession of a good fortune» είναι φράση από το «Περηφάνια και Προκατάληψη» της Τζέιν Όστιν. Ένας άλλος, ο «She was learning to love moments, to love moments for themselves» είναι φράση από το «Maud Martha» της Γκουέντολιν Μπρουκς. Από το «Their Eyes Were Watching God» της Ζόρα Νιλ Χέρστον, πήρε τη φράση «She had an inside and an outside now and suddenly she knew how not to mix them».

Το φθινόπωρο του 2019, η γκαλερί Hauser & Wirth στο Μανχάταν φιλοξένησε μεγάλη έκθεση έργων της. «Έναν Μαύρο σε καμβά, αυτομάτως τον "διαβάζουν" ως κάτι ακραίο. Οι φιγούρες μου έχουν ανάγκη να σπρωχτούν έξω στον κόσμο με έναν παγκόσμιο τρόπο, όπου θα μπορέσουν να γίνουν μέρος του κυρίαρχου ρεύματος της ιστορικής αφήγησης της τέχνης. Ήξερα ότι δεν ήθελα αυτό που κάνω να αφορά μόνο την ταυτότητα» είχε υπογραμμίσει.

