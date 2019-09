Ο Γιαν Γουένερ παραιτείται από την προεδρία του Ιδρύματος Rock & Roll Hall of Fame

Την 1η Ιανουαρίου του 2020, ο Γιαν Γουένερ, συνιδρυτής του Rolling Stone, θα παραιτηθεί από πρόεδρος του Ιδρύματος Rock & Roll Hall of Fame.



«Ήμουν τυχερός που μου δόθηκε η αποστολή μία φορά στη ζωή μου να τιμήσω την ιστορία της μουσικής που αγαπώ» ανέφερε σε δήλωσή του.



Ο Γουένερ ανέλαβε την προεδρία το 2006, μετά τον θάνατο του προκατόχου, συνιδρυτή της Atlantic Records, Αχμέτ Έρτεγκουν.



Τον Γουένερ θα διαδεχθεί ο Τζον Σάικς, πρόεδρος της Entertainment Enterprises για το iHeartMedia. «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω το ίδρυμα με αυτήν τη νέα ιδιότητα και να οικοδομήσω πάνω στην κληρονομιά του Γιαν» δήλωσε.



Ο Γιαν Βένερ είναι συνιδρυτής του Ιδρύματος και Μουσείου Rock & Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ του Οχάιο των ΗΠΑ και ήταν συνοικοδεσπότης στην πρώτη τελετή εισόδου καλλιτεχνών στο πάνθεον της ροκ μουσικής, το 1986. «Ο Γιαν ήταν πάντα άνθρωπος με όραμα και είχε ένα πολύ σπουδαίο για το Rock & Roll Hall of Fame» τόνισε ο Μπρους Σπρίνγκστιν σε δήλωσή του. «Έχτισε έναν όμορφο και αξιόπιστο οίκο για την ιστορία μας και αξίζει την εκτίμησή μας και τον σεβασμό μας για αυτό το τεράστιο επίτευγμα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ