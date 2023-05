Ο Γουίλι Νέλσον ανήγγειλε τα απομνημονεύματά του

Ο τραγουδιστής της κάντρι Γουίλι Νέλσον, που είναι γνωστός όχι μόνο για τις μελωδίες του αλλά και για τις μακριές... πλεξούδες του, θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs».



Στο βιβλίο για το οποίο συνεργάστηκε με τους Ντέβιντ Ριτζ και Μίκι Ράφαελ αναλύονται 160 από τις συνθέσεις του θρύλου της κάντρι.



Εκτός από φωτογραφίες του καλλιτέχνη που παρουσιάζονται πρώτη φορά, το βιβλίο προβάλλει τις ιδέες του Νέλσον για τραγούδια απ’ όλη την καριέρα του, από τις συνθέσεις για τις οποίες εισέπραξε μόνο 50 δολάρια ως τραγουδοποιός του Νάσβιλ μέχρι τις σόλο επιτυχίες του που έγιναν κλασικές.



Το βιβλίο θα εμβαθύνει στις οικογενειακές στιγμές του Γουίλι Νέλσον και τις σχέσεις του με τους Πάτσι Κλάιν, Ρέι Τσαρλς, Ντόλι Πάρτον και άλλους καλλιτέχνες, καθώς και την προσωπική του ζωή.



Το «Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs» ακολουθεί το βιβλίο του, με τίτλο «Pretty Paper» που κυκλοφόρησε το 2016 και το οποίο έγραψε πάλι από κοινού με τον Ντέιβιντ Ριτζ.



Ο Νέλσον συνεχίζει να είναι βασικός πυλώνας της μουσικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ. Μόλις τον περασμένο μήνα, γιόρτασε τα 90ά του γενέθλια με τους Snoop Dogg, Neil Young και The Chicks σε συναυλία που θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη τον Ιούνιο.



Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο του HarperCollins.