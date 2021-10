Ο Ifeanyi Okwuadi κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Μόδας και Φωτογραφίας στην Ιέρ

Ο Βρετανός σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων Ifeanyi Okwuadi απέσπασε το κορυφαίο βραβείο στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Μόδας και Φωτογραφίας στην Ιέρ, στη νότια Γαλλία (Hyères Fashion Festival).



Ο 25χρονος σχεδιαστής από την ηλικία των 17 ετών και ενώ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Ravensbourne στο Λονδίνο, μαθήτευσε στο brand κοστουμιών Cad & The Dandy στη Σάβιλ Ρόου.



Η συλλογή του «Take the toys from the boys» αναθεώρηση του ανδρικού κοστουμιού με σκωτσέζικα καρό, κουμπιά σε σχήμα μικρών αυτοκινήτων, με την οποία κέρδισε το βραβείο είναι εμπνευσμένη από τις γυναίκες που ηγήθηκαν του αντιπυρηνικού κινήματος στο Μπέρκσαϊρ (νότια Αγγλία) για σχεδόν 20 χρόνια, μέχρι το 2000, του Greenham Common Women’s Peace Camp.



Οι διαδηλώτριες αγωνίστηκαν ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικών πυραύλων σε στρατιωτική αεροπορική βάση στην περιοχή.



Ρούχα της συλλογής του έφεραν σήματα που αναζητήθηκαν στο eBay, βασισμένα στα σκίτσα του ιδρυτή του Κινήματος των Προσκόπων, Λόρδου Ρόμπερτ Μπέιντεν-Πάουελ.



Πρόεδροι της κριτικής επιτροπής ήταν οι σχεδιαστές ενδυμάτων και υποδημάτων, Louise Trotter και Christian Louboutin και η φωτογράφος Dominique Issermann



Οι φιναλίστ που επιλέχθηκαν ενσωμάτωσαν στις συλλογές τους τις αρχές της βιωσιμότητας, της ανακύκλωσης, στοιχεία χειροτεχνίας και αρκετοί μέσω των δημιουργιών τους έκαναν κοινωνικά ή πολιτικά σχόλια.



Ο Ifeanyi Okwuadi γεννημένος στο Λονδίνο από πατέρα από τη Νιγηρία και μητέρα από τη Σιέρα Λεόνε έχει εμπειρίες επίσης από τα βρετανικά brand Margareth Howell, Gareth Pugh και Grace Wales Bonner.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ