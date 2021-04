Ο εικαστικός Στέρλινγκ Ρούμπι στην γκαλερί Γκαγκοσιάν

Από το Λος Αντζελες στην αθηναϊκή γκαλερί Gagosian εκθέτει από 13 Μαΐου ο Στέρλινγκ Ρούμπι, με μια σειρά από νέους πίνακες εμπνευσμένους από το «Όνειρο θερινής νυκτός» του Σαίξπηρ σε θεατρικούς παραλληλισμούς ενός έργου που εκτυλίσσεται στην Αθήνα. Επίσης, εφόσον η πανδημία το επιτρέψει, πρόκειται να πραγματοποιήσει μια εικαστική παρέμβαση εντός της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, παρουσιάζοντας από τις 12 Μαΐου μία επιλογή από τα διάσημα κεραμικά γλυπτά του.

Στην έκθεσή του στην γκαλερί Gagosian με τίτλο «That my nails can reach unto thine eyes» ο 50χρονος Στέρλινγκ Ρούμπι δημιουργεί συνθέσεις από ένα σύνολο αυτοβιογραφικών στοιχείων και συσχετισμών κοινωνικής ισχύος, ασκώντας κριτική στους θεσμούς και στις αδυναμίες της σύγχρονης κοινωνίας. Στην τεχνική του ενσωματώνει γλυπτική, κεραμική, ζωγραφική, σχέδιο, κολάζ, βίντεο και υφάσματα. Aκολουθώντας το διπλό σκηνικό του έργου, που εκτυλίσσεται στην αρχαία Αθήνα και σε ένα παραμυθένιο δάσος, διχοτομεί κάθε καμβά κατακόρυφα με μια λωρίδα από βαμμένο χαρτόνι, ουσιαστικά εισάγοντας έναν στυλοειδή φραγμό έναντι του οποίου αναπηδούν τα έντονα χρώματα ή κρύβονται δειλά υπό τη σκέπη του.

Η έκθεση χωρίζεται θεματικά στους δύο ορόφους της αθηναϊκής γκαλερί, στο νεοκλασικό κτήριο της οδού Αναπήρων Πολέμου 22, στο Κολωνάκι: οι επισκέπτες εισέρχονται σε έναν χώρο με πέντε «νυχτερινά» έργα όπου κυριαρχεί το μαύρο και έπειτα ανεβαίνουν από την εσωτερική σκάλα για να τους αποκαλυφθεί η δεύτερη ομάδα με πέντε αιθέριους πίνακες που αναδεικνύουν το «φως της ημέρας», σε μια διαδρομή που θυμίζει τους σαιξπηρικούς ήρωες καθώς διασχίζουν φωτεινά αιθέρια ονειροτοπία.

Ο Στέρλινγκ Ρούμπι (Sterling Ruby) γεννήθηκε στο Μπίτμπουργκ της Γερμανίας το 1972. Έχει αμερικανική και ολλανδική ιθαγένεια, ενώ ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες. Έργα του ανήκουν σε σημαντικές συλλογές, όπως στην Tate στο Λονδίνο, το Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι, το Moderna Museet στη Στοκχόλμη, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο κ.α.

Τον Ιούνιο του 2019, ο Ρούμπι κυκλοφόρησε τη δική του σειρά ρούχων με την ετικέτα S.R. STUDIO. LA. CA. μετά το ντεμπούτο του στο Pitti Uomo Immagine στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Κατόπιν πρόσκλησης της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ο καλλιτέχνης παρουσίασε την κολεξιόν του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2021.