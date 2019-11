Ο εικαστικός του «The Wall» πωλεί το Pink Floyd αρχείο του

Ο πίνακας «The Scream» - και επίκεντρο της καμπάνιας μάρκετινγκ του «The Wall» των Pink Floyd - του καλλιτέχνη και πολιτικού γελοιογράφου Τζέραλντ Σκαρφ (Gerald Scarfe) πωλήθηκε το 2017 για 1,85 εκατομμύρια δολάρια και έγινε το πιο ακριβό αντικείμενο στην ιστορία της ροκ (εκτός μουσικών οργάνων, βεβαίως). Τώρα, ο Σκαρφ πωλεί, μέσω του San Francisco Art Exchange, όλο του αρχείο του που σχετίζεται με το «The Wall»: 3.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σκίτσα, πίνακες ζωγραφικής, storyboards, ενθύμια και άλλα.



«Θα ήθελα να πάει σε ένα καλό σπίτι» είπε, στο Rolling Stone, ο Σκαρφ. «Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το κρατήσουν ενιαίο. Πιθανά, θα το τεμαχίσουν και θα το διαμοιράσουν, αλλά το ιδανικό για μένα θα ήταν να το πωλήσω σε έναν μόνο συλλέκτη που θα το κρατήσει, γιατί εκεί είναι όλες οι ιδέες του “The Wall”, από τότε που πρωτοσυνάντησα τον Ρότζερ Γουότερς» πρόσθεσε.

Η συνεργασία του με τους Pink Floyd ξεκίνησε όταν το συγκρότημα τον πλησίασε μετά από προβολή, το 1974 από το BBC, της ταινίας κινούμενων σχεδίων του «A Long Drawn Out Trip». Θυμάται ο Σκαρφ ότι ο Γουότερς είπε στον Μέισον, τον ντράμερ της μπάντας «πρέπει να δουλέψουμε μ’ αυτόν τον τύπο. Είναι θεότρελος. Τον χρειαζόμαστε μαζί μας».

Δούλεψαν μαζί – ανάμεσα στα όσα έκαναν είναι και το βίντεο «Welcome to the Machine» για την τουρνέ «In The Flesh Tour», το 1977 –, παρέμειναν φίλοι ο Σκαρφ και ο Γουότερς. «Παίζαμε πολύ σνούκερ και πίναμε μπύρα με υψηλό αλκοολικό βαθμό» αφηγείται ο καλλιτέχνης, και σε μια από αυτές τις μπυροποσίες άρχισε στο κεφάλι τους η ζύμωση τού «The Wall». «Μια μέρα, ο Ρότζερ ήρθε σπίτι μου στο Τσέλσι, με τις πρώτες ταινίες» αναπολεί ο Σκαρφ. «Για μήνες μου έλεγε “Θα το τελειώσω αυτό μια μέρα, και θέλω να σου το δείξω όλο, και θα δουλέψουμε μαζί σ’ αυτό”».

«Με έχουν ρωτήσει “είναι το όραμα του Ρότζερ ή το δικό σου;” Και η απάντηση είναι ότι είναι το δικό μου, γιατί βγήκε απ΄το κεφάλι μου» είπε ο Σκαρφ για το οπτικό μέρος του «The Wall». «Είναι η δική μου ερμηνεία των σκέψεων του Ρότζερ. Αναμφισβήτητα, ο Ρότζερ είναι ο δημιουργός της ιδέας γιατί η ιστορία είναι δική του, αλλά τα εικαστικά βγήκαν από το μυαλό μου και τις εμπειρίες μου» επέμεινε.

Ο εφετινός Νοέμβριος σηματοδοτεί τα 40 χρόνια του «The Wall». Και αυτόν τον μήνα κυκλοφορεί το καινούργιο βιβλίο του Τζέραλντ Σκαρφ, μια αναδρομή 565 σελίδων, με τίτλο «Sixty Years of Being Rude».